初吻名場面誕生！《向流星許願的我們》「皓永CP」鍾岳軒、初孟軒甜虐爆發

有意思國際傳媒、犢影制作聯合打造，聯合數位文創共同出品的BL奇幻影集《向流星許願的我們》，自開播以來話題熱度持續攀升，不僅開播當天即空降LINE TV單日台劇榜收視冠軍，並連續霸榜三週十大熱門台劇前二名，數度直逼冠軍寶座，全網討論度居高不下。《向流星許願的我們》每週四起晚間8點在台灣LINE TV獨家首播；日本Rakuten TV、韓國Heavenly、海外GagaOOLala、iQIYI、Viki同步首播。全劇共12集。

本週四（4/16）即將登場的第五集再度升級看點，預告祭出雙重彩蛋，由林子閎、連晨翔驚喜客串現身，並與飾演「何爸」的李李仁激盪精彩火花；而歷經多番試探的「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒，也將迎來關鍵情感突破，上演別具意義的初吻橋段，令粉絲期待值全面飆升。

本週隨著劇情推進，兩位驚喜角色接連登場，其中，林子閎客串飾演的出版社老闆「林社長」，出場戲就帶著強烈壓迫感，與主角鍾岳軒有著難以切割的關聯，令人好奇兩人過往糾葛。另一位話題客串連晨翔則化身神秘網紅「David」，一登場便以高傲強勢的姿態鎮壓全場，與李李仁及鍾岳軒的對手戲火花四射，台詞交鋒間暗藏角力，也讓角色動機更添想像空間。

《向流星許願的我們》連晨翔（中）客串飾演欲收購民宿的網紅David，強勢登場掀起對手戲火花。圖／有意思國際傳媒、犢影制作提供

除了吸睛的客串陣容，戲迷關注的「皓永CP」鍾岳軒與初孟軒，感情線也將迎來關鍵升溫。歷經重逢、試探到反覆拉扯，兩人之間壓抑已久的情感持續堆疊，終於在最新劇情中迎來爆發。一場發生在唯美燈籠場景中發生的「初吻戲」，成為本週最大看點之一。鍾岳軒與初孟軒也不約而同透露，這是整部戲裡他們最印象深刻、也最喜歡的一場戲，拍攝完成後更有一種「一直以來很擔心的場次終於結束」的如釋重負感。

為了完美呈現這場CP初吻戲，鍾岳軒在拍攝時幾乎將長時間累積的情緒一次釋放，收工後仍難以抽離，回到飯店情緒潰堤、久久無法平復。他坦言對角色投入極深，「真的很努力想把這個人演好、做好。」初孟軒則分享，因為鍾岳軒平時個性較為內斂，能在那一刻看到他完全卸下防備、坦露情緒，讓自己相當動容，「那不只是角色的突破，也是我們之間信任感的建立。」兩人戲裡戲外的情感連動，也讓「皓永CP」人氣持續飆升，討論熱度不斷延燒。