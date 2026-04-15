出國變數愈來愈多 燃油費漲完換減班？ 達人點名「這4類機票」最危險

日前國籍航空才剛調漲燃油附加費，現在旅客可能還要面臨航班「被取消」的危機。知名機票達人「蓋瑞哥」發文示警，直言燃油費調漲的下一步就是「減班」，並點名華航、國泰等4家航空公司都有相關的運能縮減計畫，提醒民眾購買特定時段的便宜機票時，要隨時做好被併班的心理準備。

蓋瑞哥在臉書粉專上彙整了近期各家航空公司的減班動態。在國籍航空部分，中華航空（華航）預計於5月份減少部分航班，受影響的航線涵蓋甚廣，包含桃園出發飛往東京、首爾、曼谷、香港、雅加達、倫敦與大阪，以及高雄出發飛往香港、馬尼拉、首爾仁川的班次。

外籍航空方面同樣面臨調整。國泰航空預計自5月16日起砍掉約2%的航班；同集團的香港快運更將於5月11日起大砍6%航班，其中杜拜、利雅德等中東航線更是直接停飛至6月底。此外，美籍的聯合航空（UA）也計畫削減全球約5%的運能。

面對這波航空業的調整，蓋瑞哥無奈表示：「3月前買機票，怕漲價；4月後買機票，怕取消。」

他進一步分析，若是購買熱門航線與熱門時段的旅客，通常比較不用擔心遇到航班取消的狀況。但若旅客購買的是「紅眼航班」、「晚班機」、「周間平日」以及「票價較低」這4種類型的航班，近期面臨被航空公司「併班」或取消的機率將會大幅提升。建議近期有出國規劃的民眾，除了留意票價外，也要隨時關注航空公司的異動通知，並預留行程的彈性空間。