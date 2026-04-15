台南「螢」況佳 梅嶺假日分梯次人流管制

台南「2026螢光花泉季」迎來二部曲賞螢活動，楠西區梅嶺伍龍步道近期螢況漸入佳境，點點螢光於山林間閃爍，為夜色增添浪漫氛圍。提醒民眾，螢況易受氣溫與濕度等自然因素影響，建議出發前留意天氣，把握最佳賞螢時機。

市府觀旅局表示，楠西區春季旅遊可從「梅嶺賞螢」與「龜丹泡湯」兩大特色展開。入夜後前往梅嶺伍龍步道欣賞螢火蟲飛舞，感受山林生態之美；行程中推薦再前往龜丹溫泉，享受溫潤泉質帶來的放鬆體驗。透過賞螢與泡湯相互搭配，並串聯周邊景點，適合規劃一至二日行程。

觀光旅遊局長林國華表示，賞螢活動採開放預約報名，假日採分梯次人流管制，管制日期為4月18日、19日、25日、26日及5月2日至3日。考量夜間安全，建議入山時間為下午4點至晚間7點，晚間7點以後不建議入山，報名登記的民眾依照預約時間到現場辦理報到登記及入山。

另因賞螢步道(伍龍步道)山路較陡，有心血管疾病、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強登山。賞螢活動期間，玉井警分局在伍龍殿伍龍步道與二層坪地區交通管制，請勿行駛露營車或其他載客車輛至賞螢區進行賞螢及露營活動。

搭乘大眾運輸參加賞螢活動的民眾，可搭乘大台南公車「綠幹線」至玉井，再轉乘「綠22線(平日)或台灣好行梅嶺線(假日)」前往楠西、梅嶺。另「台灣好行梅嶺線」於活動期間例假日（4月18、19、25、26日及5月1、2、3日，共7天）增開晚上19點50分玉井往梅嶺班次，及晚上8點30分梅嶺返回玉井班次，其餘綠幹線維持正常營運，請務必留意班次時間。詳細站點及票價資訊，請至興南客運網站或大台南公車網站查詢。

台南賞螢點除了楠西區梅嶺風景區外，白河南寮、新化林場等地也有辦理賞螢活動，多採收費、預約與人數管制方式進行，以兼顧觀光發展與生態保育。整體螢況預估可持續至四月底、五月初，建議有意參與的民眾提早規劃行程。更多臺南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。

此外，台南市桐花祭本周六（18日）在梅嶺大湖桶桐花步道登場，有花樹音樂會、桐聚道市集及青梅手作坊等活動，民眾可規畫一趟楠西春季小旅行，白天可至龜丹溫泉泡湯放鬆、欣賞花旗木盛開景致，再前往梅嶺品嚐在地料理、漫步油桐花步道；傍晚時分登上伍龍步道賞螢，從白日到夜晚一次體驗山林多重風貌。

台南梅嶺公車班次。圖／台南市觀旅局提供

台南梅嶺停車資訊。圖／台南市觀旅局提供