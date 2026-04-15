AI解碼「嗅覺皮質」 找出自閉症模式關鍵線索

中央研究院研究團隊利用人工智慧結合全腦影像分析技術，發現「嗅覺皮質」可能在自閉症病理機制中扮演關鍵角色。中研院分子生物研究所特聘研究員薛一蘋表示，自閉症成因相當複雜，但神經迴路異常是重要共同特徵。團隊建立全腦自動腦區校正定量分析系統「BM-auto」，成功找出自閉症模式小鼠全腦迴路異常的重要線索，最新成果已發表於國際期刊《Molecular Psychiatry》。

大腦神經迴路極為複雜，若要掌握是否出現異常，必須仰賴快速且精確的全腦分析技術。薛一蘋指出，研究團隊歷時7年，從鼠腦樣本處理、全腦螢光影像掃描到定量分析，建立出BM-auto系統，並搭配特殊螢光標定技術，能迅速分析全鼠腦神經細胞軸突投射與神經細胞活性，了解整體迴路狀況。

這項研究由中研院分子生物所與資訊科學研究所合作完成，在國科會尖端計畫、中研院深耕計畫與主題計畫支持下，分析3種具代表性的自閉症小鼠模式，並與正常小鼠資料進行比對。結果發現，3種自閉症小鼠雖然基因背景不同，卻都出現相似異常，尤其嗅覺皮質的特定投射神經細胞明顯減少，成為最一致的共同病灶。

研究進一步發現，這些自閉症小鼠雖然仍保有聞到氣味的能力，卻失去分辨不同氣味異同的辨別力，出現嗅覺辨別障礙。另一方面，團隊以化學遺傳方式抑制正常野生型小鼠嗅覺皮質神經細胞活性後，小鼠也隨即出現不愛社交的表現，呈現類似自閉症傾向。

除了結構異常，研究也分析嗅覺皮質與其他腦區之間的功能性連結，發現自閉症小鼠腦區間連結有弱化現象。尤其在給予特定氣味刺激時，自閉症小鼠包含嗅覺皮質在內的多個腦區神經活性，普遍低於正常小鼠，顯示嗅覺皮質異常不僅影響嗅覺功能，也連帶干擾與其他腦區之間的訊息傳遞。

國科會表示，這項研究不僅凸顯嗅覺皮質在自閉症中的重要性，也為相關病理機制開啟新的研究方向。BM-auto系統突破傳統全腦影像分析的瓶頸，未來除了可作為自閉症研究的重要工具，也有望廣泛應用在其他腦部疾病分析上。