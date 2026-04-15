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便當最雷配菜翻身！三色豆竟是營養寶藏 藥師揭「吃一補多」關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

不少人打開便當時，看到「三色豆」總忍不住皺眉，甚至第一時間就想把它挑掉。不過藥師陳澤鈞在臉書粉專「肌情藥師-藥師How棒」指出，這道被稱為「最雷配菜」的組合，其實富含多種營養素，是高CP值的健康食材。

所謂三色豆，主要由青豆、玉米與紅蘿蔔組成。陳澤鈞表示，這三種看似普通的食材，實際上含有多元營養成分，並具備護眼、促進腸道健康及抗氧化等功效，可說是「吃一補多」的營養組合。

許多人對三色豆的反感，來自於其冷凍食品的身分，認為營養價值較低。不過根據美國農業部與英國切斯特大學研究指出，透過急速冷凍技術，能在蔬菜採收後即時鎖住抗氧化物質，如多酚等營養成分。陳澤鈞指出， 「因此這款便當惡夢組合的營養價值，與在超市放了3天的新鮮蔬菜相比更高、更穩定」。

從營養角度來看，玉米富含葉黃素與玉米黃素，有助於過濾藍光、保護視力；紅蘿蔔含有β胡蘿蔔素，可在體內轉化為維生素A，維持呼吸道與腸道黏膜健康；青豆則提供植物性蛋白質與膳食纖維，有助於促進腸道蠕動與消化功能。

此外，現代人長期處於壓力、空汙及3C產品藍光等環境中，容易產生自由基，進而加速老化並引發慢性發炎。三色豆中的植化素具有協同作用，有助清除自由基、降低發炎風險。

不過，食用三色豆時仍需注意幾項原則。首先，青豆與玉米屬於澱粉類食物，若同餐攝取，應適度減少主食份量，以避免血糖上升過快。其次，建議搭配適量油脂烹調，有助於脂溶性營養素如維生素A與葉黃素的吸收。最後，部分民眾食用青豆後可能出現脹氣情形，建議循序漸進食用，以減少腸胃不適。

陳澤鈞也坦言，三色豆的氣味確實讓不少人難以接受，尤其是青豆的豆腥味與紅蘿蔔的土味。對此，他建議可透過食材替換提升口感，例如將青豆改為毛豆或四季豆，紅蘿蔔改為紅甜椒，不僅風味更佳，也同樣能攝取膳食纖維、植物性蛋白與多種植化素。

三色豆是由玉米粒（黃）、青豆仁（綠）和紅蘿蔔丁（橘）組成的冷凍混合蔬菜。它於1930年代由美國人發明，旨在寒冷地區提供便利的營養來源。

在挑選挑冷凍蔬菜方面，長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖建議，注意外觀完整、無結塊、無冰霜且包裝完整，並避開包裝內有大量冰晶、蔬菜結塊黏在一起、異常變色等。購買前也要檢查成分表，未調味、無食品添加物的產品較佳，並認明信譽良好的品牌或CAS標章。

便當 玉米 營養 飲食

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