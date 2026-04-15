國人鹽糖攝取都過量！國健署公布「隱藏」高鈉食物…居然有白吐司

根據國民營養調查，18歲以上國人普遍鹽、糖攝取過量，且全穀雜糧及蔬菜攝取不足。日常生活中，有許多吃起來不鹹甚至帶甜味的加工食品與湯品，例如泡麵、罐頭、火鍋料、醃漬品、白吐司等，被列為高鈉地雷。國健署推動「營養及健康飲食促進方案」，希望透過遊戲化設計、數位科技等，打造健康飲食。

鹽在日常飲食扮演了很重要的角色，但是攝入太多的鹽會危害健康，許多研究報告顯示，高血壓、動脈硬化、冠狀動脈心臟病、中風，甚至是胃癌，都和鹽吃得太多有關。有高血壓、心臟病或腎臟功能較差的人，鹽的攝取量更應妥善控制，減少外食調味，多選擇天然食材。

衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不要超過2400毫克（食鹽6公克），一個人每日鈉的總攝取量，包括天然食物中鈉含量、加工食品與人工調味品中的鈉含量，所以烹煮三餐時，少放點鹽就夠了，其他調味品中也可能含有不少看不見的鹽或鈉，過多的食物添加，累積起來一天當中很容易就超過6公克的鹽。

國健署推動「營養及健康飲食促進方案」，去年補助32件具創新體驗特色之營養教育推廣計畫，天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院拿下最高補助金30萬元。該院在員工餐廳設立健康飲食示範點，執行健康飲食共餐體驗推動減鈉、減糖、多蔬果與未精製全穀雜糧的均衡餐盤，提升員工識能。

樹德科技大學則拍攝短影音，四大主題聚焦健康飲食推廣，包括彩色餐盤鼓勵多元蔬果攝取、透過飲料盲測提升減糖意識、以Vlog記錄減糖減鹽挑戰，以及倡議全穀與在地食材，實踐永續低碳飲食等，成功獲取「營養及健康飲食促進方案」的15萬元補助金。

財團法人癌症關懷基金會鎖定國小三至四年級學童，以原創動畫與互動式教具，把抽象營養概念變成孩子看得懂、做得到的生活語言，透過活動趣味、便利、易擴散，成功帶動校園健康飲食風氣，拿到20萬元補助金。

國健署表示，去年32個執行單位，共舉辦430場活動，服務1萬4,129人次，擴散效益達16萬4,914人次。計畫中於今年方案全面升級，特別強化「跨域合作」機制，鼓勵餐飲業者、醫療（醫事）、護理、社會福利機構及大專校院等跨界攜手合作，突破傳統宣導模式，將健康飲食深植於民眾日常生活。

本年度方案申請對象分為「獨立提案組」最高補助30萬元及「跨域合作組」最高補助40萬元。預計補助案件數最高可達100件，以持續強化全民營養識能，打造更友善且具可行性的健康飲食環境。

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