切片後難分辨⋯美國發芽馬鈴薯將來台 醫：龍葵鹼超標最重恐致死

我國簽訂台美貿易協定（ART），未來美國輸台馬鈴薯，若出現發芽情況，不再整批退運，而是剔除後便可加工使用。毒物專家指出，馬鈴薯發芽恐產生毒素「龍葵鹼」，民眾若不慎攝入龍葵鹼濃度達每公斤2至5毫克，便可能出現中毒症狀；濃度達每公斤3至6毫克，恐有致命風險。對此，衛福部食藥署指出，未來邊境把關措施不變，如抽驗發現龍葵鹼超標，仍要求整批退運。

我國開放美國發芽馬鈴薯來台，為今天立法院社福及衛環委員會攻防重點。立委楊瓊瓔拿出一顆發芽馬鈴薯上台質詢，並提到，發芽馬鈴薯因含有龍葵鹼，長期以來「絕對禁止進入食品鏈」，因貿易協定開放帶芽馬鈴薯來台，若被製成切片馬鈴薯，如薯片、薯條等，民眾恐難以分辨，「這不是欺騙消費者，什麼才是欺騙？」

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，馬鈴薯表皮呈綠色，若經太陽過度曝曬，綠色顏色變深，就有可能產生龍葵鹼，另一指標是一旦馬鈴薯發芽，也表示龍葵鹼已經產生，民眾平時購回馬鈴薯，多存放於家中陰涼處，目的便是避免馬鈴薯「變綠、發芽」，產生龍葵鹼危害健康，龍葵鹼具神經毒性，沒有致癌性，但可能導致腸胃道不適。

顏宗海指出，龍葵鹼中毒症狀，多在誤食後8至12小時出現，包括喉嚨灼熱感、噁心、嘔吐、腸絞痛、腹瀉、頭痛、頭暈等，嚴重中毒時還會出現意識不清、呼吸衰竭，甚至死亡，因龍葵鹼無解毒劑，臨床上僅採取支持性療法，開立腸胃道用藥緩解患者不適，除出現抽蓄症狀時給予相應藥物，呼吸困難時實施插管，不過，因龍葵鹼有苦味，民眾吃下後多會馬上吐掉，少有嚴重中毒案例。

國外輸入的馬鈴薯，過去只要發現發芽情況，需整批退運，因ART協定，未來若發現發芽時，不必整批退運，但須剔除發芽部分。顏宗海說，現行一旦發現，整批不准輸入作法，雖嚴格但對消費者較有保障，即使不是整批馬鈴薯都發芽，但發芽馬鈴薯所含龍葵鹼，也有汙染同批正常馬鈴薯可能性，若主管機關研議放寬，未來應加強抽驗龍葵鹼。

美國食藥局對馬鈴薯龍葵鹼檢驗上限為200ppm，與我國標準相同。食藥署食品組組長許朝凱說，未來美國輸台馬鈴薯，將比照現行作法，若抽驗發現龍葵鹼超過200ppm，需整批退運或銷毀；若抽驗龍葵鹼低於規定，但馬鈴薯有發芽情況，雖可放行輸入，但由農業部防檢署把關，去除發芽馬鈴薯後，才可送至加工廠加工。