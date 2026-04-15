5月航空公司大減班…影響持續至8月 恐衝擊暑假

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲今天指出，4月每周取消7.3班，5月份甚至每周取消高達52.6班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表達9萬多班，目前取消264班，以東南亞航線為主，盡管如此其占比僅0.3％，影響不大。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，萬美玲質詢指出，根據民航局資料，受到中東戰爭影響國際油價波動，各航空公司陸續規畫以減併班方式調整航班來因應。

經查2026年夏季班表（3至10月）平均飛航每周3029班，經洽各航空公司，截至4月13日止，4月每周取消7.3班，占總航班數約0.2％，5月每周52.6班，占總航班數約1.7％，7月及8月分別每周各取消1班；萬美玲憂心，若持續減班下去，恐衝擊欲在旺季出國旅遊的民眾，要求加強與業者溝通。

對於航空業者因油價上漲而減併班情況，陳世凱會前受訪時表示，國際航線都有燃油附加費，國際航空影響不大，確實聽到航空公司有減班的動作，但整體僅影響0.3％，影響不大。

國內航線部分，陳世凱說，政府政策盼平抑票價，因此國內航空票價及航班均不受影響；陳世凱承諾，會與航空業者加強溝通。

何淑萍指出，2026年夏季班表總計9萬900多班，國際及兩岸每周3029班，較疫前2019年每周2957班增加2%，今年統計至4月14日下午，夏季班表共有9萬900多班，取消航班則有264班，約占0.3%。

何淑萍強調，盡管5月每周取消52.6班，但占比僅0.3％，影響不大，取消的航線主要以東南亞為主，分析是因油價成本高、載客率較差，航空公司不希望花這麼大的成本去支撐，一架飛機沒有載客多少人，就會進行減併班。