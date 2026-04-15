快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

5月航空公司大減班…影響持續至8月 恐衝擊暑假

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應。聯合報系資料照
中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應。聯合報系資料照

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲今天指出，4月每周取消7.3班，5月份甚至每周取消高達52.6班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表達9萬多班，目前取消264班，以東南亞航線為主，盡管如此其占比僅0.3％，影響不大。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，萬美玲質詢指出，根據民航局資料，受到中東戰爭影響國際油價波動，各航空公司陸續規畫以減併班方式調整航班來因應。

經查2026年夏季班表（3至10月）平均飛航每周3029班，經洽各航空公司，截至4月13日止，4月每周取消7.3班，占總航班數約0.2％，5月每周52.6班，占總航班數約1.7％，7月及8月分別每周各取消1班；萬美玲憂心，若持續減班下去，恐衝擊欲在旺季出國旅遊的民眾，要求加強與業者溝通。

對於航空業者因油價上漲而減併班情況，陳世凱會前受訪時表示，國際航線都有燃油附加費，國際航空影響不大，確實聽到航空公司有減班的動作，但整體僅影響0.3％，影響不大。

國內航線部分，陳世凱說，政府政策盼平抑票價，因此國內航空票價及航班均不受影響；陳世凱承諾，會與航空業者加強溝通。

何淑萍指出，2026年夏季班表總計9萬900多班，國際及兩岸每周3029班，較疫前2019年每周2957班增加2%，今年統計至4月14日下午，夏季班表共有9萬900多班，取消航班則有264班，約占0.3%。

何淑萍強調，盡管5月每周取消52.6班，但占比僅0.3％，影響不大，取消的航線主要以東南亞為主，分析是因油價成本高、載客率較差，航空公司不希望花這麼大的成本去支撐，一架飛機沒有載客多少人，就會進行減併班。

立法院 國民黨 交通部

延伸閱讀

油價飆漲汽燃費有望調降？陳世凱：若影響持續延長將研議

燃油成本壓力高航空業者傳減班因應 陳世凱：整體影響僅0.3%

油價大漲122%！航空業傳5月每周砍52.6航班 交長回應了

航空燃油上漲122%航班恐受影響 民航局：已要求業者擬定應變計畫

相關新聞

不是跑步走路！每天不到2分鐘「這運動」狂燒內臟脂肪 醫：沒少吃也會瘦

現代人生活忙碌，常以「沒時間運動」作為健康管理的理由，但最新研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。功能醫學醫師劉曜增在IG分享短影音，爬樓梯衝刺即使每天不到2分鐘，也可能對減脂與代謝產生明顯影響。

45%失智可以被預防…護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

全台65歲以上失智症盛行率達7.99%，推估15年後，失智人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。研究發現，45%的失智風險可以被預防，雙和醫院今發表「全方位護腦指南」，包含哈佛大學研究實證的營養指示，如含類黃酮食物可降低主觀認知衰退，包括柑橘、彩椒、芹菜等，同時建議搭配類關鍵運動及改善生活型態，降低失智風險。

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

5月航空公司大減班…影響持續至8月 恐衝擊暑假

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲今天指出，4月每周取消7.3班，5月份甚至每周取消高達52.6班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表達9萬多班，目前取消264班，以東南亞航線為主，盡管如此其占比僅0.3％，影響不大。

切片後難分辨⋯美國發芽馬鈴薯將來台 醫：龍葵鹼超標最重恐致死

我國簽訂台美貿易協定（ART），未來美國輸台馬鈴薯，若出現發芽情況，不再整批退運，而是剔除後便可加工使用。毒物專家指出，馬鈴薯發芽恐產生毒素「龍葵鹼」，民眾若不慎攝入龍葵鹼濃度達每公斤2至5毫克，便可能出現中毒症狀；濃度達每公斤3至6毫克，恐有致命風險。對此，衛福部食藥署指出，未來邊境把關措施不變，如抽驗發現龍葵鹼超標，仍要求整批退運。

便當最雷配菜翻身！三色豆竟是營養寶藏 藥師揭「吃一補多」關鍵

不少人打開便當時，看到「三色豆」總忍不住皺眉，甚至第一時間就想把它挑掉。不過藥師陳澤鈞在臉書粉專「肌情藥師-藥師How棒」指出，這道被稱為「最雷配菜」的組合，其實富含多種營養素，是高CP值的健康食材。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。