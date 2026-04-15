快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

不是跑步走路！每天不到2分鐘「這運動」狂燒內臟脂肪 醫：沒少吃也會瘦

聯合新聞網／ 綜合報導
研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。圖為跑步示意圖。圖/AI生成
研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。圖為跑步示意圖。圖/AI生成

現代人生活忙碌，常以「沒時間運動」作為健康管理的理由，但最新研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。功能醫學醫師劉曜增在Youtube分享短影音，爬樓梯衝刺即使每天不到2分鐘，也可能對減脂與代謝產生明顯影響。

劉曜增指出，根據刊登於《Endocrine Journal》的隨機對照試驗，研究團隊針對久坐且有肥胖問題的受試者進行12週介入，每週4天進行短時間「爬樓梯衝刺」，平均每次僅約22.7秒，但運動時心率可達每分鐘約118下，顯示已進入高強度刺激狀態。

研究結果顯示，在未刻意調整飲食的情況下，受試者12週後平均體重減少2.52公斤、體脂下降約2%，總體脂肪量減少2.45公斤，內臟脂肪也明顯下降。研究亦發現血液中的代謝物出現變化，其中甘胺酸與絲胺酸與內臟脂肪減少呈現高度相關，顯示可能參與脂肪代謝調節。

另一方面，另一項發表於《Nature Communications》的大型研究也指出，高強度運動的健康效益可能被過去低估。該研究透過英國Biobank超過7.3萬名成人、長達8年的穿戴式裝置數據分析，發現「喘到無法順暢說話」等級的運動，在降低死亡率與疾病風險上，比中低強度運動更具時間效率。

研究顯示，高強度運動在保健效果上具有明顯時間換算優勢，例如降低整體死亡率約1分鐘高強度相當於4分鐘中強度，預防心血管疾病約為1比5，預防第二型糖尿病則甚至可達1比9，相較之下單純散步等低強度運動存在效果上限。

醫師也提醒，高強度運動雖然效率高，但仍需依個人狀況調整。醫師王思恒建議，高齡者或體重較高者可採取分段式方式，例如上樓快走或短暫衝刺，以減少關節負擔。王思恒則建議，可將高強度運動融入日常「運動零食」策略，例如短時間深蹲跳、爬樓梯衝刺等，在安全前提下提升運動強度，往往比單純拉長運動時間更有效率。

運動 減肥

延伸閱讀

肝臟代謝的沉默威脅 脂肪肝病恐達20億人

健康主題館／新國民病脂肪肝 治療與減重並行

運動後吃什麼？增肌減脂選快吸收蛋白質

AI翻轉傳統健康管理 青少年糖尿病與老年神經退化、認知功能都能監測

相關新聞

出國變數愈來愈多 燃油費漲完換減班？ 達人點名「這4類機票」最危險

日前國籍航空才剛調漲燃油附加費，現在旅客可能還要面臨航班「被取消」的危機。知名機票達人「蓋瑞哥」發文示警，直言燃油費調漲的下一步就是「減班」，並點名華航、國泰等4家航空公司都有相關的運能縮減計畫，提醒民眾購買特定時段的便宜機票時，要隨時做好被併班的心理準備。

不是跑步走路！每天不到2分鐘「這運動」狂燒內臟脂肪 醫：沒少吃也會瘦

現代人生活忙碌，常以「沒時間運動」作為健康管理的理由，但最新研究與醫師觀點指出，其實只要利用短時間的高強度運動，就可能帶來遠超過想像的健康效益。功能醫學醫師劉曜增在IG分享短影音，爬樓梯衝刺即使每天不到2分鐘，也可能對減脂與代謝產生明顯影響。

45%失智可以被預防…護腦飲食降低認知退化 醫：吃對讓大腦年輕4歲

全台65歲以上失智症盛行率達7.99%，推估15年後，失智人數將從目前約35萬人倍增至68萬人。研究發現，45%的失智風險可以被預防，雙和醫院今發表「全方位護腦指南」，包含哈佛大學研究實證的營養指示，如含類黃酮食物可降低主觀認知衰退，包括柑橘、彩椒、芹菜等，同時建議搭配類關鍵運動及改善生活型態，降低失智風險。

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

5月航空公司大減班…影響持續至8月 恐衝擊暑假

中東戰爭導致國際油價飆漲，航空公司以減併班來因應，國民黨立委萬美玲今天指出，4月每周取消7.3班，5月份甚至每周取消高達52.6班，憂心夏季出國旅遊民眾受到影響。交通部民航局長何淑萍說，夏季班表達9萬多班，目前取消264班，以東南亞航線為主，盡管如此其占比僅0.3％，影響不大。

切片後難分辨⋯美國發芽馬鈴薯將來台 醫：龍葵鹼超標最重恐致死

我國簽訂台美貿易協定（ART），未來美國輸台馬鈴薯，若出現發芽情況，不再整批退運，而是剔除後便可加工使用。毒物專家指出，馬鈴薯發芽恐產生毒素「龍葵鹼」，民眾若不慎攝入龍葵鹼濃度達每公斤2至5毫克，便可能出現中毒症狀；濃度達每公斤3至6毫克，恐有致命風險。對此，衛福部食藥署指出，未來邊境把關措施不變，如抽驗發現龍葵鹼超標，仍要求整批退運。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。