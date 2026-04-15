大甲媽遶境周五起駕 氣象署預測這兩天遇鋒面有雨

一年一度的「大甲媽祖遶境進香」將於4月17日盛大登場，交通部中央氣象署宣布，今年將連續第14年與台中大甲鎮瀾宮攜手合作，在9天8夜的進香活動中，全程提供貼心氣象服務，並於劇烈天氣發生前即時通報廟方，協助採取防護措施，保障信眾安全，台中氣象站並透露19日起受東北季風影響，台灣中南部山區有局部短暫陣雨。

台中氣象站指出，依今天中午11時天氣預報顯示，17日起駕日天氣多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；18日起鋒面通過且東北季風增強，中部以北有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；19日起受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降，中南部山區有局部短暫陣雨，中部以北有零星短暫陣雨。20日起東北季風減弱，20至21日午後中南部地區及山區有局部短暫陣雨。

由於遶境路線多行經易受強風影響的海線地區，氣象署今年特別重點宣導去年推出的「陸上強風特報鄉鎮燈號分級」服務，並於現場播報與行動觀測站說明；氣象署亦鼓勵信眾下載「中央氣象署-W」及「中央氣象署-Q」兩款App，活動期間完成下載且運用者，可獲得限量氣象紀念品。

此外，氣象署於4月18至19日及24日另安排「快閃氣象播報」，沿遶境路線宮廟即時提供最新天氣預報與安全提醒；並派出行動氣象觀測車定點駐站，即時呈現氣溫、降雨、風力等資訊。針對今年大甲媽遶境，氣象署特別建置客製化氣象服務網頁（https://gov.tw/HbA），並同步於大甲鎮瀾宮官網提供連結，讓信眾可隨時查詢遶境沿途四縣市及7座鑾轎駐駕宮廟的今明兩日及未來一週每3小時天氣預報。

氣象署強調，署長呂國臣今年將率領團隊隨行參與大甲媽遶境，與信眾共同行腳祈福；氣象預報中心副主任伍婉華帶領服務團隊，採「定點播報」與「沿途宮廟快閃播報」雙軌並行，提供即時氣象資訊。氣象署將於4月18至20日及24日手舉天氣小叮嚀看板參與遶境隊伍，4月17日在台中大甲鎮瀾宮、4月20日嘉義新港奉天宮及4月24日彰化花壇文德宮，於上、下午時段進行現場天氣播報。

氣象預報中心副主任伍婉華採「定點播報」與「沿途宮廟快閃播報」方式提供即時氣象資訊。記者黑中亮／攝影