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抗體沒了要補打？日本麻疹病例飆3倍 林氏璧：離大爆發還很遠

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人林氏璧在臉書指出，今年日本麻疹累計確診病例約為去年同期3倍以上，疫情曲線創下2019年以來新高。 歐新社
旅遊達人林氏璧在臉書指出，今年日本麻疹累計確診病例約為去年同期3倍以上，疫情曲線創下2019年以來新高。 歐新社

日本近期麻疹病例數持續上升，引發外界對出國前是否需檢測抗體或接種MMR疫苗的討論。旅遊達人林氏璧在臉書指出，今年截至4月8日，日本累計確診236例，約為去年同期3倍以上，疫情曲線創下2019年以來新高。

根據日本通報資料，病例主要集中於東京都、鹿兒島縣、愛知縣、千葉縣及神奈川縣，其中以20至39歲族群占比最高，達5成以上。感染來源方面，多數為日本國內感染，境外移入則以東南亞國家為主。

林氏璧指出，是否需普遍測抗體或補打疫苗仍有不同醫學觀點。他認為，血中抗體下降不一定代表免疫力消失，因為活性疫苗仍可能保有免疫記憶。他以免疫系統概念比喻，強調抗體數值僅能反映部分資訊，並非全貌。

他也以歷年數據指出，日本麻疹大流行期間，台灣旅客感染與境外移入比例仍相當有限，並認為目前疫情距離「大爆發」仍有差距。不過仍提醒民眾若有疑慮，可依自身狀況諮詢醫師，評估是否接種或檢測。

馬偕紀念醫院家庭醫學科馬筱淇醫師曾指出，近年因疫情影響，部分孩童常規疫苗接種延後，使麻疹疫情再度浮現，反映「疫苗接種率下降的後座力」正在發酵，提醒社區免疫保護力的重要性。

她說明，麻疹初期症狀與一般感冒相似，包括發燒、咳嗽、流鼻水與眼睛紅腫，但在發燒數日後會出現具特徵性的「柯氏斑點」，隨後才會出現由耳後開始擴散的典型紅疹，而患者在出疹前即具高度傳染力。

馬筱淇提醒，麻疹傳染力極強，甚至高於流感與新冠病毒，只要在密閉空間接觸感染者，即可能暴露風險，因此維持高疫苗接種率至關重要，她並建議以下3大族群補打疫苗：

一、1981–2000年出生者（20–45歲族群）

二、高接觸風險族群（醫護、航空、旅遊業）

三、免疫力較低族群與未滿1歲嬰幼兒（滿6個月可評估施打）

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