平鎮國中畢旅劍湖山疑食物中毒 30生留院觀察

桃園市平鎮國中畢業旅行昨晚在劍湖山渡假大飯店用餐，學生陸續嘔吐、腹瀉等腸胃不適症狀，校方立即啟動緊急應變機制，由學校隨行主管、老師陪同59位學生就醫。

教育局表示，校方回報根據醫院初步診斷，受影響學生多數為急性腸胃炎，目前除留在成大附設醫院30位學生仍在觀察，其他已返回飯店的學生體力漸恢復，並開始正常進食。飯店已安排專屬休息區供不舒服的學生休養。

為釐清事件原因，校方及相關單位已配合當地衛生局檢體採樣化驗，教育局強調將持續追蹤化驗結果，若後續證實為廠商衛生缺失所致，將請相關單位依法嚴懲，並協助學校依合約進行求償事宜。

校方評估學生身體狀況後，預計於今日下午1時40分返回學校桃園，車上將由導師與校方醫護人員持續觀測學生健康狀態，教育局並已指示學校持續追蹤學生健康狀況，並強調學生的健康與安全是校外教學的首要考量，教育局全程掌握後續發展，並要求所有學校在辦理相關活動時，務必嚴格督導餐飲環境衛生，守護學生受教權與健康權。