又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

衛生局表示，初步調查，平鎮國中近600名師生昨天南下戶外教學，中午在南投一家餐廳用餐，下午入住劍湖山渡假大飯店，晚上在飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現不適症狀，上午已分送古坑鄉內2家診所及斗六成大醫院就醫，目前已全數返回劍湖山園區，多數同學都已入園活動，僅少數學生在飯店大廳休息，食材、檢體送驗結果預計2周出爐。

成大醫院斗六分院長何宗憲表示，共有40名學生到院內急診，多數學生都是噁心、嘔吐、腹痛等症狀，少數學生有腹瀉，初步診斷為腸胃炎，院方也提供運動飲料給學生補充。

據了解，昨晚學生在飯店用餐採桌菜，菜色內容有菜色有蒜泥白肉貴妃鮑沙拉、梅乾扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、紅豆麻糬燒、炸豬排、蔥絲蒸魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯、當季水果、白飯。

劍湖山餐飲部協理陳冠錫表示，平鎮國中約600名師生入住使用桌菜晚餐，凌晨一兩點有4、5人不舒服想吐，到今早8時多用早餐的時候，陸續又有學生想吐，由飯店、旅行社協助就醫，大約有70名學生就醫，就醫返回園區後多數學生都有覺得症狀明顯改善，恢復後續入園活動，僅5、6名學生在大廳休息，學生預計停留到下午2時返回桃園，飯店後續會跟旅行社保持聯繫，靜待報告出爐。