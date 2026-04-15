快訊

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

油價大漲122%！航空業傳5月每周砍52.6航班 交長曝影響程度

丁學文專欄／馬斯克挑戰IPO募資紀錄 交易所不該忘初衷

聽新聞
0:00 / 0:00

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，目前皆已返回園區。業者／提供
桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，目前皆已返回園區。業者／提供

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

衛生局表示，初步調查，平鎮國中近600名師生昨天南下戶外教學，中午在南投一家餐廳用餐，下午入住劍湖山渡假大飯店，晚上在飯店用餐，今凌晨起陸續有學生出現不適症狀，上午已分送古坑鄉內2家診所及斗六成大醫院就醫，目前已全數返回劍湖山園區，多數同學都已入園活動，僅少數學生在飯店大廳休息，食材、檢體送驗結果預計2周出爐。

成大醫院斗六分院長何宗憲表示，共有40名學生到院內急診，多數學生都是噁心、嘔吐、腹痛等症狀，少數學生有腹瀉，初步診斷為腸胃炎，院方也提供運動飲料給學生補充。

據了解，昨晚學生在飯店用餐採桌菜，菜色內容有菜色有蒜泥白肉貴妃鮑沙拉、梅乾扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、紅豆麻糬燒、炸豬排、蔥絲蒸魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯、當季水果、白飯。

劍湖山餐飲部協理陳冠錫表示，平鎮國中約600名師生入住使用桌菜晚餐，凌晨一兩點有4、5人不舒服想吐，到今早8時多用早餐的時候，陸續又有學生想吐，由飯店、旅行社協助就醫，大約有70名學生就醫，就醫返回園區後多數學生都有覺得症狀明顯改善，恢復後續入園活動，僅5、6名學生在大廳休息，學生預計停留到下午2時返回桃園，飯店後續會跟旅行社保持聯繫，靜待報告出爐。

桃園 南投 飯店

延伸閱讀

上野烤肉飯食安中毒案增至104人 禍首是馬鈴薯沙拉？衛生局這樣說

清六食堂檢驗報告出爐 腿庫便當等4食品驗出沙門氏桿菌

高雄市場春捲攤傳食物中毒 67人就醫 勒令業者停業七天

新北國小食農教育爆食物中毒 170人上吐下瀉…便當有沙門氏桿菌

相關新聞

又是食物中毒？桃園平鎮國中劍湖山戶外教學 近70人嘔吐不適送醫

桃園市平鎮國中昨天南下劍湖山戶外教學，晚上在劍湖山飯店用餐，凌晨1、2點有4、5名學生身體不適、想吐，今晨又有更多學生出現症狀，旅行社、飯店協助近70名學生就醫，多數已返回，目前還有10名學生還在醫院診治，雲林縣衛生局上午接獲飯店主動通報，已完成食材、檢體採樣、送驗。

上野烤肉飯食安中毒案增至104人 禍首是馬鈴薯沙拉？衛生局這樣說

知名便當店上野烤肉飯內桃園市內壢店發生疑似食品中毒事件，衛生局表示，截至今日中午統計通報有症狀的民眾累計至104人，其中有69人就醫。

油價大漲122%！航空業傳5月每周砍52.6航班 交長回應了

國際油價飆漲不僅影響機票價格，部分航空公司甚至傳出砍班以穩住獲利，交通部長陳世凱今表示，確實聽聞部分航空公司有減班的情況，但僅影響整體的0.3％，國內線部分票價及航班則不受影響。

語言治療師性侵8童案…立委曝醫事人員性平專區漏洞 石崇良允這樣做

新北市陳姓語言治療師涉嫌於診間性侵8名語言障礙兒童，還辯稱治療程序。立委林月琴今天在立法院社福及衛環委員會表示，衛福部揭露機制存在缺口，醫事人員性平事件專區僅公布有刑事訴訟裁判書、懲戒委員會懲戒結果案件，但語言治療師並無懲戒機制，加上判決曠日廢時，案情披露時間晚，恐導致更多受害者。衛福部長石崇良承諾，將設法盤點資訊來源。

油價飆漲公路客運恐漲價？交通部：年底前都不會 85億元補助到明年底

中東戰爭導致國際油價飆漲，除了機票調漲，公路客運也受到衝擊。立委指出，為平穩民生油價，中油吸收60％漲幅，而在危險邊緣的國光客運3月光油價成本就增加600萬，憂心這波衝擊撐不住。交通部指出，公路客運預計5月就會碰到基本運價調漲點，預估今年將補貼1.21億元，計程車10多億，到明年底整體公共運輸預估補助85億元。

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

國際訂房平台Booking.com近日驚傳資安事件，多名用戶陸續收到官方通知信，指稱有未經授權的第三方可能取得與訂單相關的個人資訊。平台已緊急採取措施，包含重設部分訂單的PIN碼，引發用戶高度關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。