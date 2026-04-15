動物用藥新制急喊卡 民眾黨團批農業部怠惰卸責

農業部防檢署日前決議將原定7月1日上路的動物用藥權新制緊急喊卡，民眾黨立院黨團幹事長邱慧洳、立委洪毓祥、台北市議員張志豪、陳宥丞今舉行記者會，批評行政單位已怠惰十年，將動物用藥權與生命權晾在一邊，如今農業部應負起責任，儘速完善藥品登錄與配套措施。

洪毓祥指出，2012年動物偽藥事件後，政府一邊強化藥品管理與稽查，一邊緊縮獸醫取得藥品管道；2015年動保法修正，開放在動物用藥不足時可使用人用藥，試圖補足缺口，但又因藥事法限制，形成人用藥與動物用藥制度上的衝突。這樣的制度矛盾長期存在，導致獸醫臨床面臨缺藥困境，藥品流向也難以有效管理，一拖就是十年。

洪毓祥說，直到2024年，衛福部與農業部才推出「人用藥品用於動物之管理辦法」，但該辦法僅屬行政命令送立法院「備查」，政府怠惰卸責。依照7月1日原訂要上路的辦法，若動物藥品若尚未完成登錄，則須由獸醫師開立購藥證明，由飼主至藥局購買後再回到醫療現場使用。此外，所有專供動物使用的人用藥品，也均須重新調整外盒標示、成分說明與使用方式，這對藥商來說是極高成本。

洪毓祥批評，眼看新制就要上路，主管機關才發現「矛頭不對，火燒屁股」，僅有不到兩成藥品登錄，才急忙在10號召開公聽會。農業部次長杜文珍一句「暫緩實施」，說要改成公告卻沒有期限，「一句暫緩實施就甩鍋，以前說的都不算，只是喊爽的？」這段轉換期間所造成的斷藥風險與現場混亂，究竟由誰負責？政府沒有提出任何具體解決方案。

邱慧洳指出，防檢署身為動物用藥主管機關，現行兩套制度導致搶救動物可能會耽擱黃金時間，損害毛小孩生命權。食藥署堅持管制藥品流向，拒絕農業部提出「備用藥物購買證明」制度，也應將寵物生命權納入考量，而非一昧追求行政便利。她呼籲，獸醫師公會應提出具體需求，讓行政部門了解進而提出解方；藥師公會已提出與農業部類似的藥品寄存機制，盼行政機關能化解雙方歧見，「不要到了7月1日還是複製貼上」。

邱慧洳提出民眾黨團的修法方向，依據「管制藥品管理辦法」，其實允許獸醫師使用管制藥物，此立法例可以提供修訂「藥事法」或「動保法」的參考，使獸醫師不論使用人用藥物或動保藥物都能詳細記載，確保藥物流向及飼主知情權。農業部公告701人用藥物登錄是正面表列，盼改採負面表列方式，讓毛小孩可以使用人用藥物的種類再更多元、寬廣。

張志豪表示，動物用藥問題牽涉層面廣，因動物藥品市場規模遠小於人類用藥，藥廠缺乏申請登錄的動力，導致申請登錄進度嚴重落後，造成動物可用藥品短缺，偏鄉地區與野生動物的需求也完全被忽視。

張志豪提到，他向台北市衛生局詢問，衛生局稱法源在動保處，但寵物急診所需的藥品流向管理與調劑責任，難道衛生局難道不用介入嗎？動保處則只回答10日要開會，這種互踢皮球的情況，顯然台北市也還沒準備好；雖然7月1新制暫緩，但供應商仍感受到壓力，許多藥品已經斷供。張志豪呼籲台北市在動保政策上更前瞻，既然中央防檢署配套講不清楚，台北市應該率先盡快訂定台北市「自治條例」，確保毛小孩用藥安全、醫療權與生命權。

陳宥丞說，從地方角度來看，目前制度最大的問題在於中央源頭管理出現問題，地方即使推動再多自治條例，也難以真正發揮效果。過去無論哪個政黨執政，只要中央尚未完成立法，地方仍可先行推動自治條例。但此次動物用藥議題卻不同，若藥品源頭持續混亂，上游管理未解決，地方端再完善的制度設計也難以落實，將淪為「有法難管」。

陳宥丞指出，目前所謂「暫緩實施」並非解決問題，只是延長制度不明確的狀態。若法規未修、制度未調整，第一線獸醫與飼主面臨的用藥困境仍將持續，甚至可能導致動物無藥可用的情況一再發生。政府若持續拖延，等同讓藥師與獸醫師被迫站在對立面，形成不必要的專業衝突，暫緩只是行政機關為避免爭議的權宜之計，並未觸及問題核心，反而讓風險持續累積。