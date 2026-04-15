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「寵物用藥新制」暫緩 衛福部：配套充足前不會倉促上路

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
衛福部長石崇良（左）與農業部動物植物防疫檢疫署長杜麗華（右），上午出席立法院衛環會備詢。記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良（左）與農業部動物植物防疫檢疫署長杜麗華（右），上午出席立法院衛環會備詢。記者黃義書／攝影

衛生福利部長石崇良與農業部動物植物防疫檢疫署長杜麗華，上午出席立法院衛環會就「美國貿易代表署發布《2026年各國貿易評估報告》（2026NTE），對我國食品安全造成之衝擊與因應作為」進行專題報告：另邀請衛生福利部等就「寵物用藥新制上路在即，犬貓及非經濟動物急重症醫療銜接、藥品流向管理、飼主取得可近性與消費權益保障之整體配套」進行專題報告，並備質詢。

對於「寵物新制」原定7月上路，遭外界發聲抵制後，農業部決議暫緩上路，對此會前石崇良受訪表示，目前與農業部意見，除維持701外項目已經公告的供給動物保護藥物的人用藥品，藥房及藥商也能直接供應相關所需藥品給獸醫院。石崇良也表示，將持續與農業部合作，勾稽「人用藥品管理」。

農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華接受質詢時表示，日前行政院內部討論後，決策將進一步「註銷目前的管理辦法」來進行，日後將提供新版本；目標不增加飼主負擔為原則，同時維持多元供藥管道。杜麗華說明新制度的核心基石是動物的生命權跟醫療權。 會秉持審慎原則，在配套措施協調充分前，絕對不會倉促上路。同時過渡期間將全力確保藥品供應穩定，並與衛福部、獸醫師、藥師、藥商等團體密切配合，讓新制符合業務需求並順利對接。

衛福部長石崇良表示，「寵物新制」原定7月上路，遭外界發聲抵制後，農業部決議暫緩上路，將持續與農業部合作，勾稽「人用藥品管理」。記者黃義書／攝影
衛福部長石崇良表示，「寵物新制」原定7月上路，遭外界發聲抵制後，農業部決議暫緩上路，將持續與農業部合作，勾稽「人用藥品管理」。記者黃義書／攝影

立法院 農業部 衛福部

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