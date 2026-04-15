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花蓮鎖定清潔隊推無菸職場 菸齡40年隊員成功戒菸
花蓮縣衛生局推動無菸健康職場，結合13鄉鎮市清潔隊，今天舉辦「無菸健康 我最強」頒獎儀式，63歲、菸齡逾40年的花蓮市清潔隊員王裕平分享，戒菸3年仍常想抽，「真的要靠意志力硬撐」，除了代表基層戒菸不易，也凸顯推動健康無菸職場環境的重要性。
衛生局長朱家祥表示，此次表揚6所推動績優清潔隊及10位成功戒菸隊員，肯定各單位對員工健康的重視，尤其清潔隊工作環境氣味重、壓力高，吸菸比例相對較高，因此特別選定作為健康職場推動對象，盼透過制度與環境改善，降低吸菸率並提升整體工作品質。
王裕平說，自己從年輕時就開始抽菸，至今菸齡約40年，過去曾戒菸5年，但因工作與生活壓力再次抽菸，近年因身體狀況不佳及感染流感，再度下定決心戒菸維持健康，目前已維持3年。他坦言戒菸不易，尤其與朋友聚會、打麻將或喝酒時更難克制，即使不抽也常吸到二手菸，好在快退休了，可以更專心拒絕抽菸。
吉安鄉長游淑貞指出，吉安鄉近兩年在無菸職場評比中獲得佳績，主要透過三大策略推動，包括設置「戒菸者」與「關懷者」識別，讓同仁彼此提醒；改善工作環境，導入香氛、運動與紓壓設施；以及提供戒菸獎勵與榮譽制度，結合專業衛教資源與同儕支持，營造共同戒菸的職場文化。
朱家祥補充，希望藉由戒菸的推動，讓清潔隊長或是鄉鎮市長重視生活環境，感謝衛生局健康促進科，還有各鄉鎮市的衛生所，非常積極跟清潔隊合作，那也感謝隊長跟鄉鎮市長的重視，不僅是戒菸，也讓整個清潔隊的環境做了很大的改變。
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