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語言治療師性侵8童案…立委曝醫事人員性平專區漏洞 石崇良允這樣做

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立委林月琴今天在立法院社福及衛環委員會質詢時，點出衛福部揭露機制缺口，現行醫事人員性平事件專區，僅公布有刑事訴訟裁判書、懲戒委員會懲戒結果案件，但語言治療師並無懲戒機制。記者林琮恩／攝影
立委林月琴今天在立法院社福及衛環委員會質詢時，點出衛福部揭露機制缺口，現行醫事人員性平事件專區，僅公布有刑事訴訟裁判書、懲戒委員會懲戒結果案件，但語言治療師並無懲戒機制。記者林琮恩／攝影

新北市陳姓語言治療師涉嫌於診間性侵8名語言障礙兒童，還辯稱治療程序。立委林月琴今天在立法院社福及衛環委員會表示，衛福部揭露機制存在缺口，醫事人員性平事件專區僅公布有刑事訴訟裁判書、懲戒委員會懲戒結果案件，但語言治療師並無懲戒機制，加上判決曠日廢時，案情披露時間晚，恐導致更多受害者。衛福部長石崇良承諾，將設法盤點資訊來源。

林月琴指出，衛福部雖設置「醫事人員性別事件資訊專區」，但揭露機制過於被動，資訊更新存在嚴重時間落差，多仰賴刑事或行政判決確定後才揭露資訊，且未與司法院建立即時通報機制，相關人員即使已進入司法程序，仍持續執業、接觸兒少，增加潛在風險，應建立跨機關即時通報機制，一審判決有罪且判決書公開，即應主動介接至專區揭露，縮短資訊落差，避免風險持續擴大。

「醫事人員性別事件資訊專區」除判決外，也會公布經懲戒委員會懲戒確立案件。不過，林月琴指出，現行制度中僅醫師、藥師具懲戒制度，其餘醫事職類，包括語言治療師在內，並無懲戒機制設計，導致專區揭露管道不完整，形同制度漏洞，她要求衛福部全面檢討各類醫事人員懲戒制度與揭露機制，不齊制度缺口，將所有可能接觸兒少專業人員均納入有效監督，一個月內提出檢討報告。

石崇良指出，現行醫事人員性平事件揭露，除判決書、懲戒委員會懲戒結果外，也包含違反「兒少法」相關規定資訊，考量並非所有醫事人員均有懲戒機制，將會全面盤點各職類醫事人員性平事件資訊來源，此外，雖多數治療情況，病童均有家屬陪同在旁，但針對語言治療師等，於治療過程中可能需要「單獨相處」情況，將設法訂出規範，避免性侵、性騷憾事發生。

立法院 兒少法 受害者

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