油價飆漲公路客運恐漲價？交通部：年底前都不會 85億元補助到明年底

中東戰爭導致國際油價飆漲，除了機票調漲，公路客運也受到衝擊。立委指出，為平穩民生油價，中油吸收60％漲幅，而在危險邊緣的國光客運3月光油價成本就增加600萬，憂心這波衝擊撐不住。交通部指出，公路客運預計5月就會碰到基本運價調漲點，預估今年將補貼1.21億元，計程車10多億，到明年底整體公共運輸預估補助85億元。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，會中民進黨立委李昆澤指出，針對油價補貼機制，4年前俄烏戰爭公路客運有補貼，計程車則未達到補貼標準，但目前全台計程車有8.9萬多輛採用燃油，此次中東戰爭是否有補助機制？

公路局長林福山說，公路客運本身有內建因應油價臨時費率調整機制（CRF），從3月1日至3月31日平均柴油價格為28.3元，而目前CRF調整門檻為29.6元，預估5月就會達到調漲票價的門檻，客運公會應會啟動機制，未來公會送件申請調漲就會討論處理。另估算今年5至12月交通部需1.21億經費來補助，下一起再啟動機制需達到39元。

陳世凱進一步指出，過去計程車油價每公升5元，平均每月補貼400公升，等於每名司機補貼2000元，以此試算，計程車補貼每月需約1.9億元，等於從今年5至12月補助金額為15.2億元；目前包含公路客運、計程車都有在檢討。

國民黨立委洪孟楷詢問，航空燃油翻倍調漲，根據目前因應規畫，即便戰事延燒，國內公共運輸都不調漲？若不調漲交通部預估補助業者經費為何？

陳世凱回應，行政院政策是往不調漲這個方向，交通部會執行，目前僅空運有調漲票價，估算到明年底整體公共運輸補助經費需約85億元，中油吸收60％漲幅，後續將編列預算補貼給中油。

國民黨立委魯明哲表示，目前無鉛汽油自3月初以來已漲17%、柴油漲16%，對公共運輸有很大衝擊，過去幾年公車、客運業者都陸續減班、減路線，擔心因為這波油價衝擊造成更大影響。

魯明哲舉例，國光客運目前財務脆弱，已在危險邊緣，根據國光客運指出，3月1日至3月31日油價成本比平常多600萬元，平均每天約增加20萬元，另若中東戰事持續延燒，私人油品公司不見得能長期配合吸收，交通部是否有因應措施？

陳世凱表示，公共運輸票價到年底前都未規畫調漲，除了由中油吸收，國內航線成本也會由交通部編列預算還給中油；至於公共運輸快要碰到調漲點，若業者提出申請就會進行調整，交通部也會提出票差補貼，不會直接影響民眾。

另外，陳世凱說，貨運價格目前也在審議中，會在核定價格下浮動，海運若有需要票價補貼都會由交通部想辦法。