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屏東看海美術館新展 32件作品狗狗雕塑超吸睛

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供
屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供

屏東海口港看海美術館4月18日起推出台日藝術家聯展「日常偏移」，邀請台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里，共同展出32件雕塑作品，透過不同文化視角，從日常生活中的細微差異出發，帶領觀眾重新思考與感受日常的情緒與風景。

縣府傳播暨國際事務處表示，「日常偏移」展覽，日本雕塑家佐野美里以「狗」作為自我投射，透過不同姿態的雕塑作品呈現內心情緒與心理狀態。對她而言，狗不僅是陪伴與忠誠的象徵，更是觀照自身情感與生活狀態的一種方式，作品如同凝結的心理場景，呈現依附、警覺與脆弱等多重情緒。

台灣藝術家蔡潔莘長期以紙漿雕塑為主要創作媒材，呈現人與動物及自然生命之間的情感連結。她在創作中融入環保理念，以低耗能與減少廢棄物方式，透過帶有幽默感的造形雕塑，讓觀者在繁忙的生活節奏中重新感受到日常。

傳播處表示，此次32件作品中有3件是佐野美里特別為屏東創作的全新作品，將同步呈現創作手稿，得以一窺作品從構想到完成的創作歷程。另外由佐野美里手繪策展團隊製作的戶外大型博美犬充氣裝置，超萌造型將成為熱門打卡焦點。

「日常偏移」展覽自4月18日展至7月19日，相關資訊可至周春米縣長臉書、i屏東臉書、屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書、落山風之吹風看海地臉書，或「日常偏移」展覽官網（https://www.amazing-pingtung.com/something-about-today）查詢。

屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供
屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供

屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供
屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供

屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供
屏東海口港看海美術館4月18日起推出「日常偏移」展，台灣藝術家蔡潔莘與日本雕塑家佐野美里共同展出32件雕塑作品。圖／縣府提供

日本 藝術家 屏東

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