食物中毒頻傳！稽查人力吃緊 衛福部要求地方補人

近期食安事件頻傳，高雄發生春捲食安案件波及逾百位民眾，新北也有連鎖便當店食物中毒案。食品技師公會發布聲明，食安事件頻傳反應稽查人力吃緊的結構性問題。衛福部長石崇良指出，稽查是食安把關機制「最後一道防線」，隨「財畫法」上線，中央可支配預算減少，未來補助地方相關專案時，會要求地方因應實務需求，增加稽查人力配置。

食品技師公會發布聲明指出，近期國內接連發生原料於物流端不當曝曬，以及基層餐飲食物中毒等事件，凸顯了第一線食安稽查人力嚴重吃緊的結構性問題，面對日益龐大且複雜的食品供應鏈，傳統以為倚賴產品第三方檢驗即足以確保安全，或發生食安事件時僅靠公部門「終端抽驗」與「事後稽查」的防堵模式，已讓公部門的人力資源用至極限。

石崇良說，稽查僅是「三道防線最後一道」，食安三道防線分別為內部控管，第一道防線為一定規模以上食品廠需建立品質管控機制，由合規人員進行把關，第二道防線則是導入第三方認證制度，要求食品業者取得食品查驗合格證明，第三道防線才是外部稽查，由地方衛生局執行，中央盡力提供人力協助，因「財畫法」導致中央預算變少，未來補助食安專案時將要求地方增加稽查人力。

此外，瘦瘦針於市面流通，部分藥局未取得處方箋就提供民眾瘦瘦針用藥。對此，石崇良說，已啟動專案稽查，並在去年8月起，將瘦瘦針相關成分「GLP-1促效劑」列為需溯源追蹤藥品，藥商需向食藥署登錄流向，同時結合衛生局稽核，杜絕沒有處方箋就提供藥品的情況，另也與樹發布合作，網路巡查發現非法賣藥，將立刻取締並下架遮蔽，避免不法藥物流通市面。