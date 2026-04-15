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一年「父母接力」捐肝、腎救12歲罕病兒 「任務都分配好了」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫療團隊評估後，採取分階段治療策略，跨科整合醫療完成許姓男童的肝腎移植。記者廖靜清／攝影
台大醫療團隊評估後，採取分階段治療策略，跨科整合醫療完成許姓男童的肝腎移植。記者廖靜清／攝影

今年12歲的許小弟，出生4個月確診罕見疾病先天性肝臟纖維化與先天性膽管擴張症，合併肝纖維化及脾臟腫大，同時患有自體隱性多囊性腎臟病，肝、腎功能皆不佳，在台大醫療團隊協助下，去年到今年，一年內接受母親捐贈肝臟、父親捐贈腎臟的「接力式活體器官移植」，成功完成國際間罕見且具高度挑戰性的兒童活體器官移植案例。

許小弟的媽媽表示，許小弟4個月大至台大醫院就診，確診罕見疾病後，夫妻倆就有心理準備，自願要捐贈器官救孩子，彼此達成任務分配，一人負責捐肝、一人負責捐腎。為了捐贈，夫妻倆過去努力減肥、調養身體，她個人從65公斤減重至55公斤，而先生也減下好幾公斤，改善糖尿病並成功捐肝給兒子。

許小弟病情複雜且治療難度高。台大醫療團隊評估後，採取分階段治療策略，於2025年一月先進行母親捐贈的部分肝臟移植；術後腎功能仍持續惡化，2026年1月再接受父親捐贈腎臟，完成第二階段移植手術。許小弟術後身體恢復狀況比預期好，許媽媽說，現在最開心的事情就是看到孩子的紅潤臉色。

台大外科部主任陳晉興指出，「一年內完成肝腎雙重活體移植」的兒童案例極為罕見，手術風險高，術前評估與術後照護更需高度整合。從小兒科、移植外科、腎臟科到麻醉與護理團隊，必須跨專科密切合作，才能確保每一階段治療安全無虞，也讓病童有機會從多重器官衰竭中重獲新生。

陳晉興表示，腎臟移植是末期腎臟病最有效的治療方式之一，可提升存活率、改善生活品質，減少長期透析帶來的身心負擔。台大醫院於1968年完成亞洲首例活體腎臟移植手術，迄今腎臟移植累計案例超過1500例，為全國最多。但目前全台等待腎臟移植的患者逾8000多人、肝臟則有936人，器官短缺是普遍現象。

父母親接力的活體肝腎移植手術，創下國際間罕見且具高度挑戰性的兒童活體器官移植案例。台大醫院外科部實驗外科主任李志元表示，器官移植除了血型與組織配對吻合之外，器官大小的選擇也極為重要。受限幼童身形、身體血量或血壓無法充足供應成人捐贈的器官，以及父母年紀太大或慢性病等問題，活體捐贈具有難度。

李志元強調，受贈者的年紀極小，肝臟移植在術前可以進行3D模擬，符合小朋友的腹腔大小，包括血管、膽管吻合，等植入的肝臟會隨著受贈兒童成長發育有較好的適應。將成人腎臟放入兒童腹腔，同樣技術要求高，醫療團隊經過兩階段的精密規畫與嚴謹照護，成功挽救許姓男童生命並大幅改善健康狀況。

台大醫院完成罕見兒童一年內「父母接力」肝腎活體移植，院長余忠仁為許小弟切蛋糕慶祝手術成功。記者廖靜清／攝影
台大醫院完成罕見兒童一年內「父母接力」肝腎活體移植，院長余忠仁為許小弟切蛋糕慶祝手術成功。記者廖靜清／攝影

許小弟（左）4個月大至台大醫院就診，確診罕見疾病，許媽媽（右）說，夫妻自願捐贈器官救孩子，一人負責捐肝、一人負責捐腎。記者廖靜清／攝影
許小弟（左）4個月大至台大醫院就診，確診罕見疾病，許媽媽（右）說，夫妻自願捐贈器官救孩子，一人負責捐肝、一人負責捐腎。記者廖靜清／攝影

台大醫院 台大 器官

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