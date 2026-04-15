淡江大橋慶通車 17至19日周邊交管

淡江大橋即將通車，一連串系列慶祝活動將本周五登場，從4月17日的「淡水八里·橋見未來」、18日路跑及19日自行車活動。新北市交通局表示，活動期間淡江大橋淡水及八里兩端周邊道路將實施交通管制，且周邊停車空間有限，呼籲參加活動的民眾多加利用大眾運輸工具前往。

交通局交通安全科長李友欽表示，本周五由淡水及八里區公所舉辦的「淡水八里·橋見未來」活動開始，當日下午1時至7時淡水區中正路2段51巷外側車道、淡水區中正路1段87巷8弄及八里區忠孝路外側車道將實施交通管制，建議淡水端的民眾利用捷運、輕軌及公車前往，八里端的民眾則可搭乘公車抵達活動會場。

公路局舉辦的路跑活動將於18日下午2時開始，路跑路線橫跨淡水、八里兩區，當日14時起將實施交通管制，部分路段採全線封閉或僅管制外側車道，請駕駛人遵守指揮人員及現場牌面指引行駛，並提前規畫改道。

主辦單位針對參與活動的民眾，在淡水及八里端皆有接駁車，淡水端在淡水捷運站、八里端則在十三行文化公園、十三行博物館、八里區行政中心提供接駁車至活動會場，請民眾多加利用。另外紅26公車當日下午2時30分至5時30分活動期間，暫時取消停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」、「輕軌淡水漁人碼頭站」3站。

而4月19日上午6時至12時登場的自行車活動，活動路線橫跨淡水、三芝及八里地區，並自上午6時30分起視活動隊伍行進情形彈性實施交通管制，於隊伍通過後逐步恢復通行。建議車友儘量共乘前往，並多加利用主辦單位於八里區規畫的停車場，由八里端進入活動會場。

交通局說，活動期間人潮眾多，請民眾搭乘大眾運輸工具前往，並配合現場交通管制及指揮人員引導；同時請留意沿線資訊可變標誌（CMS），並隨時收聽警察廣播電台，以掌握最新交通資訊。