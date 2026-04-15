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6旬婦人10年來頻繁忘記瑣事 家屬誤以為只是老化...竟是中度失智

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
雙和醫院今揭示「全方位護腦指南」，從極早期的日常行為警訊觀察、精準的生物指標及影像評估。到經哈佛大學研究實證的營養與復健治療，以及跨團隊整合的失智症專責病房，落實「在地安老」的醫療承諾。左起：雙和醫院復健醫學部技術長曾雅鈴、雙和醫院失智症中心主任黃立楷、台北醫學大學醫學院院長胡朝榮、雙和醫院院長李明哲、雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻、雙和醫院復健醫學部主任陳弘洲。記者沈能元／攝影
雙和醫院今揭示「全方位護腦指南」，從極早期的日常行為警訊觀察、精準的生物指標及影像評估。到經哈佛大學研究實證的營養與復健治療，以及跨團隊整合的失智症專責病房，落實「在地安老」的醫療承諾。左起：雙和醫院復健醫學部技術長曾雅鈴、雙和醫院失智症中心主任黃立楷、台北醫學大學醫學院院長胡朝榮、雙和醫院院長李明哲、雙和醫院復健醫學部主治醫師葉天忻、雙和醫院復健醫學部主任陳弘洲。記者沈能元／攝影

一名67歲家庭主婦，早在2015年、年約50多歲時，開始頻繁忘記瑣事，並出現主觀認知衰退（SCD）情形，當時傳統的紙筆測驗（MMSE）高達29分，但家屬誤以為只是正常老化，直到2025年認知分數滑落至22分，確診為中度失智，錯失長達十年的黃金介入期。

台灣邁入超高齡社會，全台65歲以上長者的失智症盛行率，高達7.99%，推估15年後，失智症人數將從目前約35萬人倍增至68萬人，這是不容忽視的健康議題，更是國安危機。台北醫學大學醫學院院長胡朝榮說，隨著失智人口增加，未來走在路上，十分容易就會遇到失智症患者。

胡朝榮說，失智症發展是漫長的過程，面對失智海嘯襲來，必須將防線從「中晚期長照」大幅前推，醫界目前的黃金防線在於「輕度認知障礙（MCI）」。MCI是明確的臨床確診狀態，患者在記憶或認知測驗上雖出現客觀衰退，但仍能維持日常生活自理。MCI患者每年約有10至15%會進展為失智症，若能在此階段及時介入，是延緩失智唯一且最寶貴的黃金逆轉期。

雙和醫院失智症中心主任黃立楷說，大腦的退化會提早反映在日常行為上，應密切觀察長輩的日常警訊與生活困擾，如情緒突然變得「多疑暴躁」、「詞不達意」、「步伐變慢」及「轉身困難」等，然察覺警訊後，應及早就醫尋求專業協助。如該名67歲家庭主婦，早在50多歲時，開始頻繁忘記瑣事，就應提高警覺。

雙和醫院今揭示「全方位護腦指南」，從極早期的日常行為警訊觀察、精準的生物指標及影像評估。到經哈佛大學研究實證的營養與復健治療，以及跨團隊整合的失智症專責病房，落實「在地安老」的醫療承諾。

雙和醫院院長李明哲說，雙和醫院提供三階段的治療策略，包含極早期精準診斷，以抽血檢驗、腦脊髓液分析等生物指標，以及MRI腦齡評估、PET正子攝影等高階腦部影像，在症狀最輕微時介入；接著，評估是否適用最新通過的「抗類澱粉蛋白標靶新藥」，在藥物外配合生活處方，以此延緩腦部退化。

最後則是當疾病不可逆的進展至中重度時，由專責病房跨專業團隊照護讓家屬安心。另外，雙和醫院目前積極與清華大學、工研院等單位合作，投入「AI數位生物指標」的臨床前瞻研究。期望透過電腦視覺與機器學習，從語音特徵、步態動作與眼球軌跡的微小變化中，發展更前端的早期篩檢輔助技術，持續尋找失智預防解方。

國安 失智症

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