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臺北市114年度消費爭議申訴案件統計出爐 網購居冠、健身類居次

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市政府法務局15日公布114年度臺北市受理消費申訴及申請調解案件統計結果。圖／臺北市政府法務局
臺北市政府法務局15日公布114年度臺北市受理消費申訴及申請調解案件統計結果。圖／臺北市政府法務局

臺北市政府法務局15日公布114年度臺北市受理消費申訴及申請調解案件統計結果。114年度受理消費申訴及調解案件高達22,123件。消費爭議最多之五大類型依序為「網路電視購物類」3,995件、「運動健身類」2,779件、「運輸類」2,101件、「藝文表演類」1,990件及「旅遊類」1,343件。

法務局分析，114年度消費爭議總案件數達2萬2,123件，較113年度的1萬9,564件增加了2,559件，增加幅度約13%，分析件數增長原因之一為「生成式AI應用普及」，大幅降低了民眾撰寫申訴內容的門檻與時間成本，致整體案件量出現增長。此外，觀察各類型排名，「運動健身類」為本年度新進榜即躍居第二名；而「運輸類」與「藝文表演類」則各較前一年度下降一名。

案件數排行第1名類型為「網路電視購物類」，共3,995件。榜首為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」（蝦皮購物網站）659件，第2名「富邦媒體科技股份有限公司」(momo購物網)277件，第3名「酷澎股份有限公司」（Coupang）191件。常見爭議原因多以商品瑕疵、退換貨機制及廣告不實為主。

排名第2名為「運動健身類」，共2,779件。其中以「全真瑜珈（True Yoga）」高達2,130件居該類別之冠，主要爭議原因為業者停業所衍生之退費爭議；第2名為「世界健身（World Gym）」171件，第3名為「B.P.Y220」50件。本類別其餘常見爭議原因多為教練課程退費、合約終止及業務推銷等。

排名第3名為「運輸類」，共2,101件。榜首為外送平台「優食台灣股份有限公司(Uber Eats)」計462件最多，第2名「富胖達股份有限公司(Foodpanda)」400件居次，第3名「優步福爾摩沙股份有限公司(Uber)」133件。爭議原因仍以餐點漏送、延遲送達、取消訂單退費及平台客服回應不及時等遭訴最多。

排名第4名為「藝文表演類」，共1,990件。榜首為「拓元股份有限公司」322件，第2名為「滿場娛樂」247件，第3名「華娛網路」211件。主要爭議原因多為演唱會購票系統異常、帳號遭鎖、退票手續費爭議及活動臨時變更等。

排名第5名為「旅遊類」，共1,343件。本類型榜首為「Agoda」計229件，第2名「酷遊天國際旅行社股份有限公司(KKday)」136件，第3名「客遊天下旅行社有限公司（KLOOK客路)」131件。常見爭議原因為訂房取消扣款、旅遊行程變更及票券使用效期等。

消保官呼籲，消費爭議處理攸關企業經營者商譽，業者應積極出席相關協商或調解會議，並妥適處理消費爭議，如屢次缺席北市府召開之協商或調解會議，亦未妥適解決相關消費爭議者，北市府將視情形邀請業者到府說明，瞭解公司營運情形，情節嚴重者將發布消費警訊。

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