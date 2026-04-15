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台鐵母親節疏運加開14班一次看 周五凌晨開放訂票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
西線自強號列車。圖／台鐵提供
西線自強號列車。圖／台鐵提供

因應母親節旅運需求，台鐵公司今宣布，5月8日至10日全線加開14列次，本次加開班次將於4月17日凌晨0時開放訂票；高鐵部分則於母親節4天疏運期間加開30班次，總計提供708班次列車。

台鐵公司表示，因應母親節旅運需求，5月8日（星期五）至5月10日（星期日），全線加開列車合計14列次，其中包含跨線自強號列車8列次、西部幹線自強號列車4列次、東部幹線自強號列車2列次。

台鐵指出，本次加開班次自4月17日（星期五）0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

高鐵部分，高鐵自5月8日（五）至5月11日（一）規畫母親節疏運，4天共加開30班次（南下15班、北上15班），總計提供708班次列車的旅運服務，疏運期間各車次列車將於4月10日（五）凌晨0時起開放購票。

此外，為了讓旅客更早回家擁抱媽媽，高鐵規畫5月9日（六）早上8時前（不含8點整）的南下/北上班次，班班都有早鳥優惠，數量有限售完為止。

南半環跨線自強號列車。圖／台鐵提供
南半環跨線自強號列車。圖／台鐵提供

北半環跨線自強號列車。圖／台鐵提供
北半環跨線自強號列車。圖／台鐵提供

東線自強號列車。圖／台鐵提供
東線自強號列車。圖／台鐵提供

台鐵母親節疏運加開14班，4月17日凌晨0時開放訂票。圖／台鐵提供
台鐵母親節疏運加開14班，4月17日凌晨0時開放訂票。圖／台鐵提供

母親節 高鐵 台鐵

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