防堵食安事件 石崇良：地方應增稽查人力

近期食安事件頻傳，外界認為稽查人力不足是原因之一。衛福部長石崇良今天表示，隨財劃法修正通過，中央可支配預算變少，但未來在補助地方時，會要求地方配合增加相對應人力。

石崇良今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會，就美國貿易代表署（USTR）發布2026年「貿易障礙報告」（NTE）、寵物用藥新制等議題進行專題報告，並備詢。

針對近期食安事件頻傳，食品技師公會認為凸顯第一線食安稽查人力嚴重吃緊的結構性問題。對此，石崇良會前接受媒體聯訪時表示，食安稽查只是食品安全稽查三道防線中的一道。

他解釋所謂的「三道防線」，首先是內部控管，要求一定的規模以上的食品工廠，內部必須建立品質控管機制，需要合格的人員把關；第二道防線是取得第三方公正單位食品檢驗合格。

石崇良說，最後一道防線是外部稽查，這部分是由地方衛生局執行，在人力上，中央會盡量給予地方協助，但因財政收支劃分法修正通過，中央可支配預算變少，未來在補助地方時，會要求配合增加相對應人力，以因應稽查人力需求。

此外，俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑類藥品，成為減重捷徑，引發違規販售亂象。石崇良表示，為確保藥品流向透明，衛生福利部自去年8月起，已將GLP-1類藥品列入「需要追蹤溯源之藥品」。藥商供應流向必須全面登錄，並由地方衛生局針對醫療院所進行勾稽，重點查核是否有民眾在無醫師處方箋的情況下取得藥品。

在防範非法管道方面，石崇良強調，針對網路非法販賣藥品的情形，衛福部已與數位發展部建立合作機制，透過網路巡查專案，一旦發現違法販售行為，將立即取締、下架並遮蔽相關資訊，阻斷不法藥物流入市面。

除了法規監管，衛福部同步強化專業衛教。石崇良表示，目前已加強與專業醫學會及醫師公會合作，提醒第一線醫師在開立GLP-1藥物時，應嚴格評估適應症，因為仍有一定的藥品風險。