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才說暫緩實施 動物用藥新制防檢署宣布「註銷」…2年白忙？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部及農業部等單位，就動物用藥新制「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」進行報告，左起為農業部防檢署署長杜麗珍、衛福部長石崇良。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部及農業部等單位，就動物用藥新制「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」進行報告，左起為農業部防檢署署長杜麗珍、衛福部長石崇良。記者林琮恩／攝影

衛福部與農業部所訂寵物用藥新制，原訂七月上路，要求藥商需申請為「動保用藥」，才可將人用藥品提供獸醫院使用，否則需由民眾自行至藥局購買。因飼主及獸醫界強烈反彈，農業部4月10日舉行會議，會中「舉手表決」決議暫緩新制實施。農業部防檢署署長杜麗珍今天說，近兩日將「註銷」新制，重新訂出辦法。立委痛批，歷經兩年溝通的辦法，竟在一天內表決註銷，令人費解。

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部及農業部等單位，就動物用藥新制「人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法」進行報告。立委陳菁徽質疑，該辦法不夠貼近臨床需求，農業部及衛福部貿然讓新法上路，引發民眾網路串聯反彈，辦法宣布暫緩，但暫緩時間多久？相關公文何時發布？許多意見認為，應修正「藥事法」，衛福部看法如何？

杜麗珍說，獸醫院過去有使用人用藥品需求，但缺乏合法圖景，需藉政策解決，113年農業部與衛福部合作訂出前述辦法，4月10日與相關利害團體討論後，近2日內會將會議記錄及相關重點行文知會相關團體，且農業部、衛福部雙部長經會議決議，要將該辦法註銷，並另訂更實際、確切的法規作為替代，辦法註銷後，飼主擔心的夜間急診用藥等問題，便可獲得解決。

衛福部長石崇良則認為不宜修訂「藥事法」處理動物用藥議題，該法規範內容均以人用藥品為基礎，相關藥品也是依照人體節狗、病理學開發，而非為動物設計，且「動保法」第4條已提到，動物用藥不足時，才可以人用藥品補充，為「不得已措施」，若以「藥事法」規範動物用藥，恐讓邏輯錯亂，認為「沒必要調整藥事法。」

立委劉建國批評，農業部作為行政機關，訂出辦法，歷經2年討論、3度預告，竟經過一次會議表決就決定註銷，後續新訂辦法與原先版本差異為何？且註銷原法案是否代表原先公布版本並不妥適？杜麗珍說，另訂辦法是因時空背景差異，盼務實解決問題，近日便會註銷法律，並與衛福部合作討論，訂出更加周全的辦法。

外界關注動物用人藥流向問題，對此，衛福部食藥署署長姜至剛說，相關藥品可從食藥署藥品追蹤相關系統追蹤，掌握藥商出貨情況，但須與農業部及動物醫院使用資訊進行勾稽，才能確保藥品流向「粒粒皆清楚」。杜麗珍說，獸醫院所需重新建置藥品流向登記系統，需要一段時間才能全數建置完成。

食藥署 動保法 農業部

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