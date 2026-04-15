忽略文化差異？原家中心擬併一般社福 台東第一線社工反彈

針對近期地方傳出擬將「原住民族家庭服務中心（簡稱原家中心）」納入一般社會福利體系的規畫，台東縣多個原家中心委辦單位與第一線社工人員今天發表聯合聲明，表達高度憂慮，直言此舉恐影響原住民族權益保障，呼籲地方政府審慎評估，避免造成制度性倒退。

縣府原民處表示，目前已向中央爭取恢復原有補助經費，並透過延長合約方式維持既有服務運作。至於外界關注的整併方向，將朝專業整合進行規畫，同時兼顧原住民族文化服務模式。未來將提出更完整的銜接方案，確保過去在社區建立的服務模式得以延續，降低對族人影響。

聲明指出，原家中心的設立並非一般行政服務據點，而是依據原住民族基本法所建構的重要制度設計，核心在於落實原住民族集體發展權，並提供符合文化脈絡的社會安全支持系統。一旦納入主流社福架構，恐導致原民服務被邊緣化，削弱原有制度功能。

相關單位進一步說明，依據行政院核定的「強化社會安全網2.0」計畫（115年至119年），原家中心已被明確定位為全國社安體系中不可或缺的基礎服務據點，具備與教育、衛政、勞政等單位並列的重要網絡角色。其專業在於依族群文化與在地條件，提供難以由一般體系取代的文化安全。

聲明也強調，地方政府在進行行政調整時，應與中央政策方向保持一致，在計畫期程結束前，不宜以整併為由改變既有據點運作，否則恐影響整體政策推動與服務穩定性。

面對整併討論，第一線社工人員直言，「這不只是編制調整，而是攸關原住民族主體權的問題」，並提出兩項訴求，包括暫緩相關整併規畫，維持原家中心運作的獨立性，以及在資源配置上應優先考量原鄉與偏鄉的特殊需求，落實文化安全理念。

權益團體也呼籲，政府應正視原家中心在制度中的「合作夥伴」角色，而非單純行政單位，若僅以效率為考量進行整併，忽略文化差異，將對原住民族權益造成長遠影響。