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忽略文化差異？原家中心擬併一般社福 台東第一線社工反彈

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣多個原家中心委辦單位與第一線社工人員呼籲地方政府審慎評估，避免造成制度性倒退。圖／讀者提供
台東縣多個原家中心委辦單位與第一線社工人員呼籲地方政府審慎評估，避免造成制度性倒退。圖／讀者提供

針對近期地方傳出擬將「原住民家庭服務中心（簡稱原家中心）」納入一般社會福利體系的規畫，台東縣多個原家中心委辦單位與第一線社工人員今天發表聯合聲明，表達高度憂慮，直言此舉恐影響原住民族權益保障，呼籲地方政府審慎評估，避免造成制度性倒退。

縣府原民處表示，目前已向中央爭取恢復原有補助經費，並透過延長合約方式維持既有服務運作。至於外界關注的整併方向，將朝專業整合進行規畫，同時兼顧原住民族文化服務模式。未來將提出更完整的銜接方案，確保過去在社區建立的服務模式得以延續，降低對族人影響。

聲明指出，原家中心的設立並非一般行政服務據點，而是依據原住民族基本法所建構的重要制度設計，核心在於落實原住民族集體發展權，並提供符合文化脈絡的社會安全支持系統。一旦納入主流社福架構，恐導致原民服務被邊緣化，削弱原有制度功能。

相關單位進一步說明，依據行政院核定的「強化社會安全網2.0」計畫（115年至119年），原家中心已被明確定位為全國社安體系中不可或缺的基礎服務據點，具備與教育、衛政、勞政等單位並列的重要網絡角色。其專業在於依族群文化與在地條件，提供難以由一般體系取代的文化安全。

聲明也強調，地方政府在進行行政調整時，應與中央政策方向保持一致，在計畫期程結束前，不宜以整併為由改變既有據點運作，否則恐影響整體政策推動與服務穩定性。

面對整併討論，第一線社工人員直言，「這不只是編制調整，而是攸關原住民族主體權的問題」，並提出兩項訴求，包括暫緩相關整併規畫，維持原家中心運作的獨立性，以及在資源配置上應優先考量原鄉與偏鄉的特殊需求，落實文化安全理念。

權益團體也呼籲，政府應正視原家中心在制度中的「合作夥伴」角色，而非單純行政單位，若僅以效率為考量進行整併，忽略文化差異，將對原住民族權益造成長遠影響。

「原住民族家庭服務中心（簡稱原家中心）」傳將納入一般社會福利體系的規畫，台東縣多個原家中心委辦單位與第一線社工人員今天前往縣府原民處發表聯合聲明，表達高度憂慮。圖／讀者提供
「原住民族家庭服務中心（簡稱原家中心）」傳將納入一般社會福利體系的規畫，台東縣多個原家中心委辦單位與第一線社工人員今天前往縣府原民處發表聯合聲明，表達高度憂慮。圖／讀者提供

台東 原住民 家庭

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