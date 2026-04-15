很多人都在穿！「3種熱門鞋款」以為很舒服其實超傷 專家示警：恐害腳變形

近年「網紅鞋」風潮席捲市場，從洞洞鞋到厚底雪靴、鬆糕鞋等款式幾乎很多人都有，不少產品更以「柔軟舒適」作為主打。然而，不過陸媒示警，這類主打柔軟舒適的鞋子，可能因支撐性不足，長期穿著反而對足部造成傷害與體態變形，甚至影響走路姿勢與身體平衡。

根據《新浪財經》報導與相關說法，部分看似舒適的鞋款，實際上因缺乏足弓支撐與穩定設計，可能導致足弓功能逐漸減弱，進而引發足底筋膜炎、腳跟疼痛等問題。專家也提醒，鞋子的好壞不僅影響行走距離，更關係到站姿與身體平衡，若長期穿著不適合的鞋款，恐在不知不覺中傷害雙腳。

報導點名三類常見鞋款需特別留意。首先是鞋底過於柔軟的老人鞋，雖強調防滑與舒適，但過軟的鞋底反而讓重心不穩，增加絆倒風險，且因缺乏足弓支撐，可能導致腳底受力不均、步態不穩；其次是流行的洞洞鞋，雖輕便柔軟，但包覆性與側向支撐不足，容易造成重心偏移，提高扭傷風險，甚至影響兒童足弓發展。

另外，厚底雪靴與鬆糕鞋雖具增高效果，但鞋身偏軟、穩定度不足，行走時容易產生變形，讓腳跟難以穩定著地，進而增加腳踝受傷與跌倒機率。

對此，過往元氣網報導，台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出該如何正確挑選鞋款，挑選鞋子應依個人足弓狀況與活動需求調整，例如扁平足者適合有足弓支撐的鞋款，高足弓者則需兼顧支撐與舒適；不同運動也應搭配專用鞋款，如籃球鞋重視腳踝保護、網球鞋強調抓地力，而慢跑或日常穿著的鞋子則需具備彈性，以減輕足底壓力。

他也提醒，女性穿高跟鞋可搭配柔軟鞋墊並選擇略大尺寸，並適時更換舒適鞋款；夾腳拖不符合人體工學，不宜久穿。對於需長時間站立者，建議選擇楦頭較寬、前軟後穩的鞋款，並搭配適合足弓的鞋墊，以降低足部負擔。