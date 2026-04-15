新北雙博物館推一票暢遊 八里淡水玩透透 串聯考古季打造水岸文化圈

為迎接淡江大橋通車這件地方盛事，新北各局處紛紛動起來，要讓更多人來參與這項盛會。

2026新北考古季熱烈展開，淡江大橋將在5月通車，淡水與八里兩地的交通往返將更為便捷，新北市轄下十三行博物館與淡水古蹟博物館攜手，即日起至5月31日推「一票暢遊雙館，淡水八里玩透透」方案。為即將到來的交通利多暖身，也邀民眾提前感受雙城串聯的魅力，輕鬆將左岸的史前文化與右岸的百年古蹟盡收眼底。

活動主打「一票雙享」的便利體驗，民眾在活動期間憑十三行博物館或淡水古蹟博物館任一館的入館門票，能免費順遊對岸的友館。

十三行博物館說，趁著春暖花開，推薦民眾安排從八里出發，參與十三行博物館「新北考古季」系列活動，無論是推廣循環利用的「十三綠時尚永續市集」、「阮ê海海人生－台韓海洋文化交流特展」，或參與4月25日至26日於新北考古公園盛大登場的「新北考古生活節」，超過40攤的跨國海洋主題體驗及史前挑戰賽，絕對讓人意猶未盡。

飽覽大洋交流的軌跡後，只需帶著手中的票根跨越淡水河，便能無縫接軌步入淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，在優雅的古蹟氛圍中，一次收穫雙倍的知性與休閒。

新北市文化局長張䕒育說，市府近年積極推動五條美學廊帶，其中「藍天海岸－古蹟文化」廊帶，正是透過十三行與淡水古蹟博物館的深厚底蘊，將藝文氣息自然融入市民生活。隨著淡江大橋即將通車，縫合淡水與八里的水岸版圖，也為兩地交流帶來新契機。民眾利用這次一票暢遊專屬優惠，乘著交通便利，輕鬆穿梭於左岸的史前文明與右岸的百年古蹟之間，深度體驗淡水與八里獨有的雙城美學，進一步帶動地方的文化觀光與經濟發展。

4月25日至26日「新北考古生活節」，超過40攤的跨國海洋主題及考古體驗。圖／十三行博物館提供

憑十三行博物館跨越淡水河，便能無縫接軌步入淡水紅毛城等淡水古蹟博物館場館。圖為淡水紅毛城。圖／十三行博物館提供