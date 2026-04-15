海棠牙醫診所新竹店暫停營業 消保官點名：儘速提供退費機制

近期海棠牙醫診所新竹店因前負責人過世辦理歇業，導致多名正進行牙齒矯正療程的消費者權益受到影響，新竹市政府消保官日前召開行政調查及協調會議，嚴正要求診所新任負責人及品牌廠商三益海棠股份有限公司（歐耐恩 Oligner）應負起企業責任，儘速公告恢復營業時間、療程銜接方案及退費機制，全力維護受影響民眾的消費權益。

市長高虹安表示，針對海棠牙醫診所歇業造成市民權益受損，市府已主動介入並啟動跨局處聯繫機制，絕不容許業者以消極態度迴避責任。業者應秉持同理心與透明化原則，主動聯繫受影響患者並提供明確的後續處理時間表，市府將持續追蹤進度，成為市民維權最強大的後盾。

消保官劉興振指出，海棠牙醫診所新竹店雖已向衛生局辦理變更登記並領有執照，惟至今仍未恢復營業。業者在協調會議中僅表示預計於今年4月底左右恢復營運，但退費從申請退費時起約需180個工作天，並正聯繫醫師協調後續回診事宜。

劉興振呼籲，受影響的患者除可視業者是否如期恢復營業外，亦可積極採取法律救濟，市府也將針對不同支付方式提供專業指引。對於已繳費但療程中斷的消費者，若業者持續未能妥善處理，應及早準備相關佐證資料進行爭議款申請或法律訴訟。

劉興振表示，若消費者已不願繼續等待業者恢復營業或提供療程服務，仍可依不同付款方式尋求救濟途徑。若當初是透過信用卡支付牙套療程服務，應把握時效向發卡銀行申請爭議款。以VISA與MASTER卡為例，申請時限通常為刷卡日起540日曆天內，且須在業者停止提供服務起120日曆天內提出。由於銀行內部審核需預留約15個工作天的作業時間，消費者應儘速檢附佐證資料（如刷卡簽單、診所結束營業訊息等）向發卡銀行洽詢，以免因逾期導致權益減損。

劉興振指出，若消費者是透過融資公司辦理分期付款者，得向融資公司主張「同時履行抗辯權」，申請停止支付業者尚未提供服務部分之分期付款餘額，以避免持續承擔不合理之付款義務。目前金融監督管理委員會已納管26家融資租賃業者，可至金融消費評議中心網站查詢，如有疑義亦可撥打金融消費評議中心金融服務專線1998。

劉興振說，以現金方式購買者，僅能向業者主張退款，若業者仍遲未退費，消費者可透過民事訴訟方式，如聲請支付命令、提起民事（小額）訴訟，維護自身權益。