油價大漲航空業爆砍班潮？ 交長曝整占比：僅占0.3％影響不大

國際油價飆漲不僅影響機票價格，部分航空公司甚至傳出砍班以穩住獲利，交通部長陳世凱今表示，確實聽聞部分航空公司有減班的情況，但僅影響整體的0.3％，國內線部分票價及航班則不受影響。

國際油價高漲，航空業為穩獲利，5月爆出砍班潮。國泰航空預告將於5月16日至6月30日取消占總數約2％的客運航班，主要為區域短途航班及少量往來澳洲、南亞、南非等航班；星宇航空考量2架A330新機交機延後影響調度，將異動5月飛曼谷、胡志明市等部分航班。

中華航空持續滾動檢視市場需求及油價成本變動，預計4、5月中下旬取消台北飛雅加達各3個、2個航班，5月取消台北、高雄飛首爾3個航班；台灣虎航今年初為提升員工勞動環境，已減少近百個航班、占總數近1％，目前壓力沒這麼大，沒有進一步砍班計畫。

針對部分航空公司受到國際油價上漲規畫減班狀況，陳世凱表示，國際航線都有燃油附加費，對國際航空影響不大，確實聽到部分航空公司有減班的動作，但僅影響整體的0.3％，影響不大；國內線部分，政府的政策盼平抑票價，因此國內票價及航線也不受影響。