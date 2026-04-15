台美貿協允許發芽、腐爛馬鈴薯輸台？ 衛福部長批立院「斷章取義」

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部等部會，就美國貿易代表署所發布「2026年各國貿易評估報告」中，所提技術性貿易壁壘，及美國豬牛產品進口事宜進行報告，並要求對美方要求開放切片馬鈴薯帶芽、腐爛或發霉可整批進口，對我國食安造成的可能衝擊做出說明。衛福部長石崇良會前受訪時，批評開放帶芽、腐爛馬鈴薯一說為「斷章取義」，強調仍要求馬鈴薯產品噴灑發芽抑制劑。

立法院社福及委環委員會要求衛福部就「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發霉）仍能整批進口與其敦促撤銷基改食品進校園，對我國食品安全造成之衝擊與因應作為」進行報告。石崇良說，「台美對等貿易協定（ART）」有關馬鈴薯進口部分「敘述很長」，所謂開放發芽、腐爛馬鈴薯為「斷章取義」，依該協定，美國馬鈴薯輸入台灣之前，仍須檢附檢疫證明、噴灑發芽抑制劑。

石崇良說，協議過程中，我方要求馬鈴薯相關檢疫證明，需經過我方認可，獲美方同意，依協定內容，馬鈴薯若符合檢附檢疫證明、噴灑發芽抑制劑規定，但在運送過程中出現部分腐爛、發芽，我國海關發現並攔截後，需經過「特殊處置」，先送至加工廠剔除腐爛、發芽部分，而非直接加工處置，且「整批發芽、腐爛情況太嚴重，仍可全數退回，僅部分異狀不需整批退回。」

農業部防檢署署長杜麗華指出，農業部2月6日公告實施「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序、輸出檢疫須確認無發芽及無土壤，且輸入時仍依我國檢疫規定進行查驗，未符合文件或檢疫要求者不得輸入；輸入如發現有腐爛、發霉或發芽等情形，須直接運送至加工廠進行選別，確保不符規定之馬鈴薯不會進行加工或流入我國市場。

杜麗華指出，我國生產馬鈴薯片用之加工用馬鈴薯部分仰賴進口，主要進口需求月份為5月至11月，並以美國為主要供應國，不過，新檢疫條件實施迄今，尚未有美國加工用馬鈴薯輸入。