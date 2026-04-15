快訊

內幕／鄭習會閉門宴5個小故事 習近平吐一詞「像陸劇」

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台美貿協允許發芽、腐爛馬鈴薯輸台？ 衛福部長批立院「斷章取義」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良會前受訪時，批評開放帶芽、腐爛馬鈴薯一說為「斷章取義」，強調仍要求馬鈴薯產品噴灑發芽抑制劑。記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良會前受訪時，批評開放帶芽、腐爛馬鈴薯一說為「斷章取義」，強調仍要求馬鈴薯產品噴灑發芽抑制劑。記者林琮恩／攝影

立法院社福及衛環委員會今天邀衛福部等部會，就美國貿易代表署所發布「2026年各國貿易評估報告」中，所提技術性貿易壁壘，及美國豬牛產品進口事宜進行報告，並要求對美方要求開放切片馬鈴薯帶芽、腐爛或發霉可整批進口，對我國食安造成的可能衝擊做出說明。衛福部長石崇良會前受訪時，批評開放帶芽、腐爛馬鈴薯一說為「斷章取義」，強調仍要求馬鈴薯產品噴灑發芽抑制劑。

立法院社福及委環委員會要求衛福部就「開放切片馬鈴薯帶芽（或腐爛或發霉）仍能整批進口與其敦促撤銷基改食品進校園，對我國食品安全造成之衝擊與因應作為」進行報告。石崇良說，「台美對等貿易協定（ART）」有關馬鈴薯進口部分「敘述很長」，所謂開放發芽、腐爛馬鈴薯為「斷章取義」，依該協定，美國馬鈴薯輸入台灣之前，仍須檢附檢疫證明、噴灑發芽抑制劑。

石崇良說，協議過程中，我方要求馬鈴薯相關檢疫證明，需經過我方認可，獲美方同意，依協定內容，馬鈴薯若符合檢附檢疫證明、噴灑發芽抑制劑規定，但在運送過程中出現部分腐爛、發芽，我國海關發現並攔截後，需經過「特殊處置」，先送至加工廠剔除腐爛、發芽部分，而非直接加工處置，且「整批發芽、腐爛情況太嚴重，仍可全數退回，僅部分異狀不需整批退回。」

農業部防檢署署長杜麗華指出，農業部2月6日公告實施「美國產加工用馬鈴薯輸入檢疫條件」，新增要求美方強化輸出前發芽抑制劑施用程序、輸出檢疫須確認無發芽及無土壤，且輸入時仍依我國檢疫規定進行查驗，未符合文件或檢疫要求者不得輸入；輸入如發現有腐爛、發霉或發芽等情形，須直接運送至加工廠進行選別，確保不符規定之馬鈴薯不會進行加工或流入我國市場。

杜麗華指出，我國生產馬鈴薯片用之加工用馬鈴薯部分仰賴進口，主要進口需求月份為5月至11月，並以美國為主要供應國，不過，新檢疫條件實施迄今，尚未有美國加工用馬鈴薯輸入。

美國 農業部 立法院

延伸閱讀

桃園61人疑食物中毒！上野烤肉飯內壢店致歉 懷疑「這配菜」釀禍

邊境防護第一線！網友熱議六大「出國回台禁帶物品」 小心別踩雷

讀家觀點／OTN是助力還是疊床架屋

聯合報社論／意外的黑箱：賴政府還隱瞞了多少害台承諾

相關新聞

油價大漲航空業爆砍班潮？ 交長曝整占比：僅占0.3％影響不大

國際油價飆漲不僅影響機票價格，部分航空公司甚至傳出砍班以穩住獲利，交通部長陳世凱今表示，確實聽聞部分航空公司有減班的情況，但僅影響整體的0.3％，國內線部分票價及航班則不受影響。

文湖線尖峰出包！疑車門異常警訊 忠孝復興、南京復興塞爆

今天上午不少人在網路上抱怨，北捷文湖線出現異常，由於正值上班尖峰時間，導致捷運站出現大排長龍情形，包含忠孝復興、南京復興轉乘站都出現手扶梯、月台大排長龍現象，北捷表示，一部列車疑出現車門偵測迴路異常，緊急請車上旅客換乘下班列車，影響約50人。

北台要變天了！今起兩波鋒面 北台連下4天降溫

北台要變天了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3819-2026-04-14-21-06-45）指出，今、明兩天微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴；北台偶受其邊緣輕微影響，有局部短暫降雨的機率、高溫微降；其他地區仍偏暖熱。

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

去日本玩帶行動電源（行充）將會有更多規定了！日本國土交通省於4月14日宣布，從4月24日起實施行動電源攜帶上飛機的新規則，禁止在飛機上使用行動電源，包含為行動電源裝置充電、或是使用行動電源為其他裝置充電。聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包整理日本行充搭機最新規則。

才說暫緩實施 動物用藥新制防檢署宣布「註銷」…2年白忙？

衛福部與農業部所訂寵物用藥新制，原訂七月上路，要求藥商需申請為「動保用藥」，才可將人用藥品提供獸醫院使用，否則需由民眾自行至藥局購買。因飼主及獸醫界強烈反彈，農業部4月10日舉行會議，會中「舉手表決」決議暫緩新制實施。農業部防檢署署長杜麗珍今天說，近兩日將「註銷」新制，重新訂出辦法。立委痛批，歷經兩年溝通的辦法，竟在一天內表決註銷，令人費解。

很多人都在穿！「3種熱門鞋款」以為很舒服其實超傷 專家示警：恐害腳變形

近年「網紅鞋」風潮席捲市場，從洞洞鞋到厚底雪靴、鬆糕鞋等款式幾乎很多人都有，不少產品更以「柔軟舒適」作為主打。然而，不過陸媒示警，這類主打柔軟舒適的鞋子，可能因支撐性不足，長期穿著反而對足部造成傷害，甚至影響走路姿勢與身體平衡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。