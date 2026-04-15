細膩情感化為具象符號 跟著青年版畫家魯彥豪探索版畫樂趣

高雄青年版畫家魯彥豪，擅長將細膩的情感化為具象符號，結合版畫技法與工筆畫筆觸，梳理情感脈絡，愛上版畫是因為版畫創作過程如同賭注，不是驚喜就是驚嚇，5月他將在高師大開課，帶學員體驗版畫樂趣。

現年30歲的魯彥豪，長年以個人生命經驗為創作母題，從親情、愛情到自我對話，細緻梳理人與人之間流動的「情」。將這些難以言喻的感受轉化為具象符號，融合版畫的層次紋理與工筆筆觸，構築畫面。

這樣的創作語彙，讓他在國際舞台嶄露頭角，作品於2024年波蘭格萊維茨國際藏書票競賽獲得佳作獎，入選 2025第45屆西班牙國際迷你版畫展，2026第三屆印度版印雙年展，創作足跡遍及韓國、泰國等地展出。除海外展覽外，他亦於高雄、台南舉辦個展與聯展，頗獲觀眾共鳴。

談起與版畫的相遇，他笑說或許與「水瓶座」偏好驚喜有關。版畫創作的魅力，在於揭開版子那一刻的是驚喜，抑或驚嚇。不同於其他媒材能即時修正，版畫必須隔著一塊板反覆試印、修整，如同人生在選擇與嘗試錯誤中前行，唯有經歷層層堆疊與回頭，才能逼近理想的樣貌。

國立高雄師範大學版畫中心今年再度推出「生活版畫好好玩」課程，特別邀請魯彥豪授課。5月4日開課至6月22日止，8堂程內容涵蓋版畫基礎知識、藏書票介紹、對位器製作、凸版創作與單板復刻實作等，4月27日前享早鳥優惠，舊生另有優惠。帶學員走進版畫世界，體驗版畫的創作樂趣。