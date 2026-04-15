春季限定！桐花祭假日登場 賞花、市集、音樂一次到位

春神來了，桐花盛開，嘉義市後花園-後庄里圓林仔社區幸福山丘，桐花盛開，客委會與嘉市府合辦的年度春季盛事，2026桐花祭定周休假日18、19日登場，今年以「不約而桐‧義起來嘉」為主題，在中南部最早培育桐花的圓林仔社區周邊擴大舉行，結合音樂演出、小農市集與生態復育輕旅行，邀民眾走入春日桐花景致。

市府民政處指出，去年颱風丹娜絲重創城市，造成大量路樹倒伏，圓林仔社區桐花也受損嚴重。災後在市府跨局處協力及地方民間投入下，加速復育與補植，展現城市韌性。今年雖受氣候影響花況可能不如以往，但活動持續舉辦，象徵與土地共生、重建與希望同行。

活動主場設於幸福山丘草坪區，規畫不插電音樂演出、客語歌手與街頭藝人表演，同時設置在地小農市集。另安排4梯次「桐花生態復育輕旅行」，導入環境教育內容，讓民眾了解桐花生長與復育過程。現場打造「祈花、尋花、花聚、花果」等主題地景，結合復育中的桐花林形成拍照亮點，預期成為春季打卡熱點，深化客家文化與自然生態體驗。

市府同時串聯周邊活動，包括嘉義舊監獄暨宿舍群「世界閱讀日×地球日：旅讀探險家」以及嘉菜+1 Today's Chiayi Veg，以閱讀、環境與飲食為主軸，打造城市永續春日旅遊路線。市府呼籲民眾把握周休假日18、19日，走訪嘉義賞桐、逛市集、聽音樂，體驗自然與文化交織的春日風景。

春神來了，桐花盛開，嘉義市後花園-後庄里圓林仔社區幸福山丘，桐花盛開，客委會與嘉市府合辦的年度春季盛事，2026桐花祭定周休假日18、19日登場，今年以「不約而桐‧義起來嘉」為主題。圖／嘉市府提供

春神來了，桐花盛開，嘉義市後花園-後庄里圓林仔社區幸福山丘，桐花盛開，客委會與嘉市府合辦的年度春季盛事，2026桐花祭定周休假日18、19日登場，今年以「不約而桐‧義起來嘉」為主題。圖／嘉市府提供

春神來了，桐花盛開，嘉義市後花園-後庄里圓林仔社區幸福山丘，桐花盛開，客委會與嘉市府合辦的年度春季盛事，2026桐花祭定周休假日18、19日登場，今年以「不約而桐‧義起來嘉」為主題。圖／嘉市府提供

春神來了，桐花盛開，嘉義市後花園-後庄里圓林仔社區幸福山丘，桐花盛開，客委會與嘉市府合辦的年度春季盛事，2026桐花祭定周休假日18、19日登場，今年以「不約而桐‧義起來嘉」為主題。圖／嘉市府提供