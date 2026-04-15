網傳2中東戰事祈禱文掀論戰 李家同曝教宗遭「已讀不回」原因

天主教徒、清華大學榮譽講座教授李家同，近日針對網路瘋傳的2則祈禱文發表評論，一則出自美國福音派牧師，另一則則為教宗良十四世。兩者內容對比鮮明，引發外界對宗教立場與價值觀的討論。

李家同在《天主教周報》以「聖而公教會」為題撰文指出，美國福音派牧師的祈禱文著重祈求上主保護美國士兵，未提及戰爭帶來的災難與對和平的呼籲；相較之下，教宗良十四世的祈禱文則未涉及任何特定國家，而是不斷為世界和平祈願，展現普世關懷。

對於兩者差異，李家同分析，福音派在美國發展出獨特的宗教文化，部分信徒認為國家強盛與基督信仰密不可分，甚至視美國為「上主的選民」，因此在信仰實踐上往往與國家利益緊密連結，也較少質疑國家政策或戰爭行為。

反觀天主教會強調「Catholic」（意指普世、包容），源自耶穌基督傳揚萬民得救的精神，歷代教宗以全人類福祉為關懷核心。李家同指出，教宗良十四世多次呼籲停止戰爭、以和平方式解決衝突，與部分基督新教領袖的立場形成對比。

文章也觀察到，教宗祈禱文在網路上廣受非教徒轉傳與共鳴，反而部分天主教友反應冷淡，甚至「已讀不回」，讓李家同直言感到憂心。他認為，身為教友應更積極關注並傳遞教宗對全球議題的關懷，彰顯天主教會「聖而公」的核心價值。

李家同強調，在當前國際局勢動盪之際，各國利益交織、衝突不斷，能夠為全人類發聲的領袖愈發稀缺，而教宗正是少數持續倡議和平與普世價值的重要人物。他呼籲教友肩負責任，將這樣的理念傳遞出去，讓更多人理解天主教會關懷全人類的宗旨。