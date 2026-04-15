快訊

柯震東驚爆秘戀舒華！2年前同框照洩端倪　「i love you」曖昧再被挖

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

聽新聞
0:00 / 0:00

網傳2中東戰事祈禱文掀論戰 李家同曝教宗遭「已讀不回」原因

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教徒、清華大學榮譽講座教授李家同，近日針對網路瘋傳的2則祈禱文發表評論，一則出自美國福音派牧師，另一則則為教宗良十四世。兩者內容對比鮮明，引發外界對宗教立場與價值觀的討論。記者魯永明／翻攝
天主教徒、清華大學榮譽講座教授李家同，近日針對網路瘋傳的2則祈禱文發表評論，一則出自美國福音派牧師，另一則則為教宗良十四世。兩者內容對比鮮明，引發外界對宗教立場與價值觀的討論。記者魯永明／翻攝

天主教徒、清華大學榮譽講座教授李家同，近日針對網路瘋傳的2則祈禱文發表評論，一則出自美國福音派牧師，另一則則為教宗良十四世。兩者內容對比鮮明，引發外界對宗教立場與價值觀的討論。

李家同在《天主教周報》以「聖而公教會」為題撰文指出，美國福音派牧師的祈禱文著重祈求上主保護美國士兵，未提及戰爭帶來的災難與對和平的呼籲；相較之下，教宗良十四世的祈禱文則未涉及任何特定國家，而是不斷為世界和平祈願，展現普世關懷。

對於兩者差異，李家同分析，福音派在美國發展出獨特的宗教文化，部分信徒認為國家強盛與基督信仰密不可分，甚至視美國為「上主的選民」，因此在信仰實踐上往往與國家利益緊密連結，也較少質疑國家政策或戰爭行為。

反觀天主教會強調「Catholic」（意指普世、包容），源自耶穌基督傳揚萬民得救的精神，歷代教宗以全人類福祉為關懷核心。李家同指出，教宗良十四世多次呼籲停止戰爭、以和平方式解決衝突，與部分基督新教領袖的立場形成對比。

文章也觀察到，教宗祈禱文在網路上廣受非教徒轉傳與共鳴，反而部分天主教友反應冷淡，甚至「已讀不回」，讓李家同直言感到憂心。他認為，身為教友應更積極關注並傳遞教宗對全球議題的關懷，彰顯天主教會「聖而公」的核心價值。

李家同強調，在當前國際局勢動盪之際，各國利益交織、衝突不斷，能夠為全人類發聲的領袖愈發稀缺，而教宗正是少數持續倡議和平與普世價值的重要人物。他呼籲教友肩負責任，將這樣的理念傳遞出去，讓更多人理解天主教會關懷全人類的宗旨。

美國 清華大學 李家同

延伸閱讀

川普批教宗錯誤且軟弱…良14世：無意爭辯 會繼續反戰

川普作圖自比耶穌 川粉挺不下去怒批褻瀆

批戰爭惹怒川普…教宗訪聖奧古斯丁出生地 向反戰理論神學家致敬

「沒有我就沒有你」川普槓教宗 轟支持伊朗擁核 良14世回應了

相關新聞

兩岸躺平他們衝…日本Z世代勇背房貸 為了夢想還是恐懼？

大環境低迷，中國大陸年輕世代深陷「低欲望消費」風潮，不買車不買房；台灣青年則在驚人房價下，得靠「新青安」優惠政策苦撐。你以為日本年輕人也躺平嗎？最新數據顯示，日本20歲世代的擁房比率創下25年新高，每10個日本年輕家庭，有4個已經買房。

滅伊朗文明、抨擊教宗…頻頻失控 紐時：川普可能「失心瘋」

自2月28日對伊朗開戰以來，美國總統川普語出驚人的程度更甚以往，包括揚言消滅伊朗文明、抨擊教宗。現在連一些昔日盟友也開始質疑他愈發失態，甚至以「失心瘋」形容。

匈牙利總理奧班剛敗選 范德賴恩急推歐盟共識決改革

屢次阻擋歐盟援烏提案的匈牙利總理奧班，在十二日國會大選敗給政治新秀馬札爾，十六年政權將易主。歐盟執委會主席范德賴恩十三日呼籲歐盟乘勢推動改革歐盟外交政策的共識決機制，轉向實施限制性多數決。

川普批教宗錯誤且軟弱…良14世：無意爭辯 會繼續反戰

首位美籍天主教教宗良十四世上周譴責伊朗戰爭後，被美國總統川普痛批是認同伊朗可擁核。良十四世十三日澄清，無意與川普爭論，將持續為反戰發聲；川普同日堅稱，良十四世「錯了」且對犯罪等問題立場軟弱。

攻伊朗後脫序言行不斷 川普「真瘋」還是「裝瘋」掀爭議

紐約時報十三日報導，包含批評天主教教宗，美國總統川普近來反覆無常的行為與極端言論，又加劇圍繞他多年的爭論，即他到底是「表面瘋狂實則精明」或「純粹就是瘋了」。

川普作圖自比耶穌 川粉挺不下去怒批褻瀆

美國總統川普十二日在社媒分享看似將自己刻畫為耶穌的人工智慧（ＡＩ）生成圖，並嚴詞抨擊教宗良十四世，不只受到宗教界人士指責，保守派支持者也罕見砲轟這是「褻瀆」、要求道歉，連向來與川普交好的義大利總理梅洛尼也發聲力挺教宗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。