福岡要去哪玩？十大人氣景點 第一次去也不煩惱

作為日本九州門戶的福岡，是把「效率」與「樂趣」完美融合的城市，從台北直飛約2個多小時便可抵達。從福岡機場搭乘免費接駁巴士，轉乘地鐵後，自上車起約15至20分鐘即可抵達博多車站，落地就能快速進入市區核心，對於假期有限的旅人來說格外有吸引力。想來一趟說走就走的日本小旅行？三天兩夜的福岡，剛剛好。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》盤點出討論度最高的「日本福岡十大景點」，包含經典地標、打卡熱點與人氣商圈等，幫你把這座城市的精華一次打包帶走！

No.10 福岡塔

福岡塔是為了迎接1989年「亞洲太平洋博覽會」所建造的地標塔，塔高234公尺，也是日本最高的海濱塔。登上約123公尺高的展望室，可一次將福岡市區與博多灣景色盡收眼底。白天欣賞城市與海岸線交織的開闊視野，傍晚時分可見夕陽緩緩沉入海面，夜晚更能感受璀璨燈火帶來的無邊感動。

館內不只看風景，還設有各式AR互動與體驗遊戲等，無論大人或小孩都能留下難忘回憶。其中，「戀人聖地」更是情侶必訪，設有愛心裝置與象徵承諾的鎖牆，增添浪漫氛圍。2024年適逢福岡塔迎來35週年，館內進行部分設施微調與升級，新增多處拍照打卡點與觀景設計。網友推薦提到，「很多人會來這裡約會，夜景真的很浪漫」、「可以慢慢欣賞夜景的地方，據說是日本百大夜景之一，能360度眺望」、「販售部中的動畫拍貼機非常值得一拍，除了照片，還會拍攝動態錄影」。

No.9 柳川遊船

網友陳彥羽提供

位於福岡南部的柳川，被譽為「水鄉之城」，自江戶時代起便以城下町形態發展，當時為了防禦與城市規劃所開鑿的護城河，如今轉變為最具代表性的觀光舞台。來到這裡，搭乘名為「Donko船」的小舟順流而行，是體驗柳川風情的經典方式。船名源自外型似筍殼魚的外觀，船夫以長竿撐船，沿著約4公里的水道緩緩前進，全程約1小時，途中還能聆聽導覽與傳統船歌，氛圍格外悠閒。

沿岸景色隨四季變化，春天櫻花與桃花綻放，夏季可見大片菖蒲花海，秋日楓紅點綴水岸，冬天則可搭乘設有暖桌的船隻，細細感受河岸風情。河道兩旁垂柳搖曳，也散落著詩人北原白秋的紀念碑與雕像，為旅程增添文化氣息。到訪過的網友分享，「河道兩旁風景很舒服，很有日本小鎮感」、「真的很愜意，完全就是放空行程。船夫有時候還會唱歌，氣氛很加分」、「過程中會介紹很多景點、建築、故事，船夫會配合簡單的英文說明」。

No.8 大濠公園

位於福岡市中心地帶的大濠公園，是擁有近百年歷史的水景公園，前身為福岡城外護城河的一部分，距離博多與天神都相當近。以廣闊湖面為核心，搭配約2公里的環湖步道，是當地人慢跑與散步的熱門場所。沿著湖畔漫步，可以邊走邊欣賞水面倒影與自然景致，也能停下來在咖啡廳小憩或體驗划船樂趣。短暫停留約1.5小時輕鬆走完，若想更悠閒，可安排半日行程讓自己充分放空。Google評論提及，「公園的天鵝船是曬小孩的好朋友」、「湖邊及跑道旁有很多樹木花叢植栽，秋冬之際靠舞鶴公園那邊，有大片銀杏可以看」。

佇立於湖中央的朱紅「浮見堂」，是拍攝湖景美照的絕佳地點；此外，「日本庭園」的枯山水石景與茶室風光，以及「福岡市美術館」入口處擺放的草間彌生作品《南瓜》，也都相當值得一看。穿過馬路即可到達「護國神社」，能親身感受在地信仰，在巨大的原木鳥居與寬廣的綠蔭參道中療癒身心靈。

No.7 博多運河城

位於福岡市博多區核心地帶的博多運河城，是一座結合購物、美食與娛樂的大型複合商場，被稱為「城中之城」。自1996年開幕以來，已成為九州代表性的商業地標之一。園區最大特色是貫穿建築群的運河水道，長約180公尺，河畔舞台不定期舉辦水舞、音樂與表演活動。館內有超過200間店鋪，集結在地美食與多元娛樂設施，滿足不同年齡層旅客需求。

如果是鋼彈迷，絕不能錯過大型動漫周邊專賣店「THE GUNDAM BASE FUKUOKA」，除了販售各式鋼彈模型與扭蛋商品，還設有「Build Space」讓顧客現場組裝模型，並提供工具租借，增加互動體驗。另一個區域「Event Area」則展示各式鋼彈作品，並不定期舉辦交流活動。若有送禮需求，可依親友生日挑選鑰匙圈或特色周邊商品，標有 「FUKUOKA Limited」 或 「Ver. GSF」字樣的獨家模型，尤其是福岡限定版的獨角獸鋼彈與新安州，是資深玩家必收入手的清單。網友提到，「展示超過百款鋼彈模型，從經典機體到最新系列都有」。

No.6 櫛田神社

網友iii提供

位於福岡市博多地區的櫛田神社，長年被視為當地的重要守護神，深受居民敬重，並以「櫛田桑」的暱稱為人熟知。自古以來，這裡就是祈求長壽、青春常駐以及生意興隆的信仰中心。神社入口處可見一棵高大的銀杏古樹，據說樹齡已超過千年，並被指定為福岡縣天然紀念物，也常出現在博多傳統歌謠之中，象徵深厚的歷史底蘊。

櫛田神社幾乎全年（除6月外）都會展示約13公尺高的山笠神轎，非常壯觀。這裡也是祭典「博多祇園山笠」的重要場域，被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄，每年7月1日至15日舉行，活動包括華麗的「飾山笠」展示，以及展現力量與速度的男性「舁山笠」競賽等。最高潮的「追山笠」通常在7月15日清晨登場，由七支「流」隊伍扛著約一噸重的山笠，從櫛田神社出發、在市區奔馳，吸引大批民眾圍觀。

旅客推薦表示，「入內最吸睛的莫過於超巨大的飾山笠，正反兩面皆有裝飾，以紙製成，宛如華麗花燈」、「來到博多剛好遇到神社的慶典，相當熱鬧，很多人來神社拜拜祈福」。

No.5 天神地下街

位於福岡市最繁華的天神商圈核心，「天神地下街」是串連城市動線的重要地下購物空間。以歐風設計為主軸，地面採用深色石材，營造出時尚氛圍。兩側商店林立，結合服飾、美妝與生活選物，引進來自東京、巴黎與紐約等地的流行品牌。

天神地下街全長約600公尺，由東西兩側平行街道組成，可通往多棟百貨與商業大樓，即使下雨也能輕鬆移動。全區店鋪超過150間，逛完整段步道約需1公里以上路程，適合依照時間與體力自由安排。遊客評論提到，「夏天涼快、雨天免撐傘」、「連接天神站（空港線）、天神南站（七隈線）還有西鐵（福岡線），兩旁直通百貨Mina／Solaria／Parco／大丸／三越……等」、「可以逛到你腳酸，也可以讓你吃到很飽」。自2023年3月起，地鐵七隈線正式延伸至博多車站。過去天神地下街作為兩條路線之間的「步行轉乘通道」，旅客需步行一段距離才能完成轉乘；如今七隈線直通博多，從地下街搭乘前往博多車站僅需約5分鐘，也讓地下街的樞紐地位較以往更加提升。

No.4 寶滿宮竈門神社

網友ursa_03提供

位於福岡縣太宰府市的寶滿宮竈門神社，以祈求良緣與消災除厄聞名，是當地重要的信仰中心，近年因名稱與動漫《鬼滅之刃》主角「竈門炭治郎」的姓氏相同，吸引大批粉絲前來朝聖。雖然官方未曾明確認定，但在名稱巧合與作者吾峠呼世晴出身福岡的背景加持下，這座神社已被許多粉絲視為最具代表性的「非官方聖地」之一。

神社主祭神為玉依姬命，象徵結緣與守護，不僅可祈求愛情，也涵蓋家庭、工作與人際關係等各種緣分，也被認為能帶來美貌與內在氣質的提升。境內環境清幽，四季景色分明，春可賞櫻、秋可賞楓，是結合自然與信仰的療癒空間。

參拜路線中也有多個具有象徵意義的能量點，例如可映照願望的「水鏡」、象徵重逢緣分的「再會之木」、傳說能招來幸福的「招靈之木」，以及與戀愛成就相關的「愛敬之岩」。此外，還能將心願寫下並綁於「結緣紙繩」上祈福，增添儀式感。網友表示，「竈門神社的御朱印帳袋很漂亮」、「很美，很幽靜，非常推薦一定要來參觀」、「太宰府側門有公車站牌可以搭乘，車程約十分鐘很快」。

No.3 門司港

網友陳彥羽提供

位於九州最北端的門司港，是一座保存相當完整的歷史港町，至今仍能看見明治到大正時期的建築風貌，漫步其間，紅磚洋樓與復古街景交織出濃厚懷舊氛圍。這裡面向分隔本州與九州的關門海峽，對岸則是下關市，兩地可透過關門大橋與海底隧道往來，地理位置相當特殊。

門司港曾與神戶、橫濱並列為日本三大港，在明治至大正時期是極其繁榮的國際貿易樞紐。隨著港口機能轉移，當地自1995年起推動「門司港懷舊地區」計畫，將歷史建築群活化再生。其中最具代表性的靈魂地標「門司港車站」，更在2019年完成了耗時六年的大規模修復，完美還原1914年建站時的大正風華。如今的門司港，已成為一座融合百年紅磚洋樓與現代觀光機能的復古港町。

除了歷史氛圍，這裡也有購物與美食選擇，其中最具代表性的料理之一是焗烤咖哩，不少旅客專程前來品嚐。網友表示，「懷舊海峽廣場有必定要合影的香蕉人與最完整的門司港伴手禮，想喝杯咖啡吃個午茶也都不會踩雷」、「有帶小孩的話，推薦來門司港車站附近的『九州鐵道紀念館』」、「必吃的就是燒咖哩，門司港車站出來旁的這條街，好幾間都有賣」。

No.2 三井購物中心LaLaport福岡

2022年開幕的九州首座LaLaport商場，從福岡機場或博多巴士總站搭乘巴士約20分鐘即可抵達，交通相當便利。整體占地約2萬6千坪，館內集結約220間店舖，從流行服飾、生活品牌到日本在地特色商品與伴手禮一應俱全。

園區最受矚目的是入口處高約24.8公尺的實體鋼彈立像「RX-93ff v GUNDAM」，為歷代鋼彈展示中規模最大的立像之一。現場還會搭配燈光與音樂進行定時演出，夜間效果尤為震撼。旁邊的官方商店GUNDAM SIDE-F則能購買並體驗鋼彈模型組裝，讓旅客以互動的方式感受鋼彈世界。

到訪過的網友提到，「鋼彈是福岡的新地標，這個城市的守護神」、「從博多築紫口外的站牌搭公車過來，大約15分鐘」、｢好逛好買的綜合商場，有些商店能臨櫃直接退稅｣、「整潔乾淨舒適，專櫃品牌平價居多，逛起來非常舒服」。

No.1 太宰府天滿宮

太宰府天滿宮供奉被尊為學問之神的菅原道真，以學業祈願最受歡迎，為全日本天滿宮的核心神社。腹地寬廣，從象徵智慧的御神牛、橫跨水池的太鼓橋到展示珍貴文物的寶物殿，都值得細細探訪。此地四季花卉輪番上陣，每逢梅花季更是人氣爆棚，也讓這裡成為代表性的賞花名所。

太宰府天滿宮的歷史可追溯至西元10世紀，當時菅原道真遭到朝廷大臣藤原時平構陷，被貶至太宰府，最終在此離世。據傳，在將其遺體送往墓地途中，拉載遺體的牛車行經寺院「安樂寺」時突然停止不前，人們認為這是菅原道真的意志所示，便在該地建立墓碑紀念。多年後，後人將其奉為神明，設立小型神社「安樂寺天滿宮」，逐步發展成今日規模宏大的太宰府天滿宮。

這裡最特別的是設計成手環形式的御守，象徵協助實現心願。許多御守以梅花作為裝飾，呼應菅原道真喜愛梅花的典故，使其成為神社的重要象徵。Google評論提到，「進天滿宮前會看到很多人排隊拍照摸神牛，悄悄的跟大家說，宮內就有一頭神牛，完全不用排隊」、「很適合穿上漂亮的日本和服，然後走在神社園區內拍照」、「外面的街道可以買個梅枝餅，內餡是紅豆，很像麻糬的甜點」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月10日至2026年4月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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