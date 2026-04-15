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鋒面接力 賈新興預測這天午後全台降雨明顯
天氣要變了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今日受微弱東北風影響，高溫略降1到2度。18日至21日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭深夜至清晨略偏涼，周六午後全台降雨明顯，全台午後都有短暫雨。觀察24日有受鋒面影響的機率，其它時間大致午後短暫雨。
賈新興指出，16日午後西半部及宜花有零星短暫雨。17日竹苗以北沿海有零星短暫雨，午後竹苗以北及宜花有零星短暫雨。18日至21日受東北季風影響，宜花有局部短暫雨，18日午後各地有局部短暫雨。19日午後南投以南山區及高屏有零星短暫雨。
賈新興表示，20日午後台東有局部短暫雨，宜花及鵝鑾鼻一帶亦有零星短暫雨 。21日花東有局部短暫雨，午後桃園以北山區及宜蘭山區有零星短暫雨。22日午後桃園以南山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。
此外，賈新興說，23日受水氣移入影響，清晨彰化以北沿海有零星短暫雨，午後南投以北有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。24日受鋒面影響，午後高雄以北及宜花有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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