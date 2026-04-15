快訊

柯震東驚爆秘戀舒華！2年前同框照洩端倪　「i love you」曖昧再被挖

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面接力 賈新興預測這天午後全台降雨明顯

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起受兩波鋒面影響，周六午後全台有短暫雨。本報資料照片
今起受兩波鋒面影響，周六午後全台有短暫雨。本報資料照片

天氣要變了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今日受微弱東北風影響，高溫略降1到2度。18日至21日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭深夜至清晨略偏涼，周六午後全台降雨明顯，全台午後都有短暫雨。觀察24日有受鋒面影響的機率，其它時間大致午後短暫雨。

賈新興指出，16日午後西半部及宜花有零星短暫雨。17日竹苗以北沿海有零星短暫雨，午後竹苗以北及宜花有零星短暫雨。18日至21日受東北季風影響，宜花有局部短暫雨，18日午後各地有局部短暫雨。19日午後南投以南山區及高屏有零星短暫雨。

賈新興表示，20日午後台東有局部短暫雨，宜花及鵝鑾鼻一帶亦有零星短暫雨 。21日花東有局部短暫雨，午後桃園以北山區及宜蘭山區有零星短暫雨。22日午後桃園以南山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。

此外，賈新興說，23日受水氣移入影響，清晨彰化以北沿海有零星短暫雨，午後南投以北有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。24日受鋒面影響，午後高雄以北及宜花有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

桃園 宜蘭 YouTube

延伸閱讀

又要下雨了！2波春雨鋒面今起接續報到 這區域機率較高

北台要變天了！今起兩波鋒面 北台連下4天降溫

鋒面接力報到！明起變天「全台輪流下」 最濕時間點曝光

1張圖看最新水情評估 專家指周六起中南部水庫有望稍解渴

相關新聞

北台要變天了！今起兩波鋒面 北台連下4天降溫

北台要變天了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3819-2026-04-14-21-06-45）指出，今、明兩天微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴；北台偶受其邊緣輕微影響，有局部短暫降雨的機率、高溫微降；其他地區仍偏暖熱。

又要下雨了！2波春雨鋒面今起接續報到 這區域機率較高

天氣要變了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，2波春雨鋒面接續報到。今受微弱鋒面通過影響，迎風面的北部、東北部及東半部偶有零星短暫陣雨；尤其是桃園以北及宜蘭地區的降雨機率較高。

春季限定！桐花祭假日登場 賞花、市集、音樂一次到位

春神來了，桐花盛開，嘉義市後花園-後庄里圓林仔社區幸福山丘，桐花盛開，客委會與嘉市府合辦的年度春季盛事，2026桐花祭定周休假日18、19日登場，今年以「不約而桐‧義起來嘉」為主題，在中南部最早培育桐花的圓林仔社區周邊擴大舉行，結合音樂演出、小農市集與生態復育輕旅行，邀民眾走入春日桐花景致。

賣蛋人生／雞蛋何時成了奢侈品？他拒做品牌守住平價

在超市裡，雞蛋有品牌、有故事，也有愈來愈高的價格。但在嘉義一處傳統雞舍，蛋農林一兩不做品牌、不抬價格，只想讓雞蛋回到餐桌上的日常食材。從鏟雞糞打工，到借錢創業，再到颱風滅場，兩萬隻雞一夕全沒 他還在撐一顆便宜的蛋；林一兩說，雞蛋不該是奢侈品，而是人人吃得起的平價蛋白質。

鋒面接力 賈新興預測這天午後全台降雨明顯

天氣要變了。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，今日受微弱東北風影響，高溫略降1到2度。18日至21日受東北季風影響，桃園以北及宜蘭深夜至清晨略偏涼，周六午後全台降雨明顯，全台午後都有短暫雨。觀察24日有受鋒面影響的機率，其它時間大致午後短暫雨。

【總編開箱】讓科技重新定義交通安全 高齡駕駛新制沒跟上

高齡駕駛換照新制即將上路，除了體檢，還要進行認知功能測驗，逐步對齊國際趨勢，也適度化解過去「只看年齡、不看能力」的批評。不過科技日新月異，愈來愈多汽車設有自動煞車及維持車道系統，還有反暴衝裝置來避免錯把油門當煞車，政府提出的高齡駕駛政策不應只處在「篩選與淘汰」，而是要有「能力＋科技」的整合思維。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。