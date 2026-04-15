又要下雨了！2波春雨鋒面今起接續報到 這區域機率較高

天氣要變了。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，2波春雨鋒面接續報到。今受微弱鋒面通過影響，迎風面的北部、東北部及東半部偶有零星短暫陣雨；尤其是桃園以北及宜蘭地區的降雨機率較高。

周五新一波春雨鋒面再度接近，桃園以北、東北部、東部地區轉為有局部短暫陣雨天氣，竹苗及東南部地區亦有零星短暫陣雨，其它地區則繼續維持為多雲到晴天氣；午後中南部山區也會有零星短暫陣雨發生。

「林老師氣象站」表示，周六春雨鋒面通過及後續的東北季風增強，下周日（19日)受東北季風影響，台灣北部及東北部地區氣溫下降。

周六中部以北、東半部地區及中南部山區都有局部短暫陣雨，其它地區為多雲；下周日東部、東南部地區及中南部山區也有局部短暫陣雨，中部以北及東北部地區亦有零星短暫陣雨，其它地區為多雲。周休假日外出活動建議攜帶雨具備用。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。