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北台要變天了！今起兩波鋒面 連下4天雨降溫

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北台要變天了！今起兩波鋒面 北台連下4天降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起兩波鋒面，北台連續4天都有降雨機率，高溫略降。本報資料照片
今起兩波鋒面，北台連續4天都有降雨機率，高溫略降。本報資料照片

北台要變天了！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大都多雲時晴；北台偶受其邊緣輕微影響，有局部短暫降雨的機率、高溫微降；其他地區仍偏暖熱。

今日各地區氣溫如下：北部21至31度、中部19至33度、南部19至36度及東部19至34度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五下午至周六微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴。周五白天仍偏熱；周六北、東高溫略降，北舒適、中南偏熱。

吳德榮說，最新模式下周日至下周二(19至21日)的模擬調整為：受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定，白天偏熱、日夜溫差大。下周三、四(22、23日)台灣附近水氣增多，大氣趨不穩定；雲量略增，山區午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下周五(24日)另一鋒面影響。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

此外，吳德榮表示，中央氣象署15日2時最新資料顯示，第4號強烈颱風辛樂克在關島北方海面向北北西進行；正如同最新(14日20時歐洲(ECMWF)系集模式模擬，辛樂克未來將在日本南方海面大迴轉。環境的西風風切將逐漸破壞結構、持續減弱中；對台灣及日本皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 吳德榮 鋒面

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