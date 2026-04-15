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「1匹馬1個億」 史博館「馳騁」展常玉6馬畫 姊妹作上月拍出2億

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
史博館「馳騁—馬的多重形象」特展展出常玉畫作〈馬〉。圖／史博館提供
史博館「馳騁—馬的多重形象」特展展出常玉畫作〈馬〉。圖／史博館提供

馬年看馬畫。史博館推出大展「馳騁—馬的多重形象」，透過124件以馬為主題的繪畫、雕塑，呈現馬在不同文化脈絡下的美學表現與精神投射。其中包括六件傳奇畫家常玉以馬為主題的畫作，帶領觀眾從「馬」窺看藝術家流浪異鄉的內心世界。

常玉以畫裸女、花卉聞名，馬也是常玉畫作裡永恆的主題。今年是馬年，蘇富比佳士得兩大拍賣公司，不約而同於三月底舉行的香港春拍推出常玉的馬畫—「北京馬戲」與「毯上的曲腿馬」，兩幅畫都拍出新台幣2億元上下的天價。常玉有「一個裸女一個億」的封號，其實他的馬畫也是「一匹馬1個億」。

對常玉而言，馬承載著人生的親情與愛情。常玉童年時期隨的父親常書舫習畫，常書舫以畫馬聞名。旅法期間，常玉因妻子瑪素名字讀音與中文的「馬」字相近，暱稱其為「Ma」。隨著人生際遇流轉，馬的形象逐步轉化為常玉寄寓鄉愁與心境孤寂的自我寫照，成為其晚期創作中最具自傳意味的意象之一。常玉共創作36幅以馬為題材的作品，史博館便典藏多幅，此次展出「馬」與「北京馬戲」等六幅。

常玉筆下的馬，多繪於二次世界大戰之後。當時常玉已失去家鄉的經濟援助、生活窘困，同期的中國畫家紛紛離開巴黎，只剩常玉在異鄉的舞台上奮戰。他繪製了三幅「北京馬戲」，包括史博館典藏的這一幅。常玉用畫筆回憶家鄉的民俗活動，畫中留在舞台上的馬一如身在巴黎的常玉，在異鄉的舞台上孤軍奮戰，昂然卻孤寂。

史博館館長洪世佑表示，在「馳騁—馬的多重形象」特展中，館方策展人從不同文化視角出發，回歸典藏與圖像本質，探討馬在藝術中的多重象徵意義。展覽呈現從立體造形對自然形體的提煉、西方藝術中關於權力與歷史的隱喻，到東方水墨所強調的氣韻與精神，展現東西方藝術，如何將象徵權力、自由等馬的文化符號轉化為豐富藝術語言。

史博館「馳騁—馬的多重形象」特展呈現常玉以馬為主題的六件作品，右一為「北京馬戲」。圖／史博館提供
史博館「馳騁—馬的多重形象」特展呈現常玉以馬為主題的六件作品，右一為「北京馬戲」。圖／史博館提供

香港 蘇富比 佳士得

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