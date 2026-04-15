民代籲高齡換照分級管理 別用年齡一刀切

今年五月將實施高齡換照新制，民代質疑，新制代表七十歲以上的駕駛風險應更早被關注，「政府應建立更精準的分級管理」，而非從年齡一刀切。

但學者認為，貿然加嚴七十歲以上駕駛換照測驗恐引發反彈，目前交通部循序漸進、滾動檢討的做法較佳；路權團體則認為，配套做好，甚至就不會有高齡駕駛的問題。

新北市議員陳家琪表示，確有長者會有步態不穩、反應變慢、視力退化等狀況，可能影響駕駛安全，年齡可當風險管理的參考，但應被檢視的是個人認知能力、身體功能、駕駛行為、違規紀錄與事故風險，而不是年齡。她認為，七十至七十四歲至少應有基本風險篩檢，再針對高風險者進一步評估。

「制度要重視安全，也要看見人民的生活條件。」陳家琪說，長期看到選區內山區與偏鄉長者因公共運輸不足，無論就醫、採買、復健或日常生活，都須自行開車。若只是一味加嚴限制，沒同步把偏鄉接駁、社巴路網、就醫交通與替代運輸補起來，只會衝擊原本資源不足的長者。

還路於民路權促進會理事長吳宜蒨表示，七十歲以上駕駛該做好基本身體測試，七十五歲需更進階、更完整評估，但這只是治標不治本，最終只能淘汰不適任的駕駛。

吳宜蒨指出，最根本的做法還是要提供替代方案，讓高齡者不再有理由換照、不再需要自行開車、騎車，交通部及各地方政府交通單位應保障脆弱用路人，規畫好配套措施，就能解決高齡駕駛換照及其測驗的相關爭議。

「政府硬性以年齡作為換照規範，感到非常遺憾。」老人福利推動聯盟秘書長張淑卿說，行車肇事並非只有高齡者，全年齡駕駛人都可能會發生，「許多高齡者認為，年輕人開車肇事也不少，為什麼不需要換照」，如以體能來說，許多七十歲長者還贏過五十歲民眾。

張淑卿指出，安全駕駛取決於駕駛的體力、反應力、認知能力等，目前有些國家換照政策多不設限年齡，而是全面性更換，要求七十五歲以上換照已有些許不妥，如今調降為七十歲，未針對實務考量，是毫無道理的年齡歧視。

消基會交通委員會召集人李克聰說，交通部宣布高齡換照年齡下修至七十歲，就已遭到大力反彈，對外溝通許多才得以推動政策。對台灣社會來說，交通部循序漸進的方式較能得到社會認同，高齡者也比較願意配合；將換照年齡下修至七十歲，這就是進行精準管理的高齡駕駛風險篩檢的做法。

李克聰認為，應先遵循交通部目前循序漸進的做法，並觀察高齡駕駛安全是否有改善，若改善有限就依照ＰＤＣＡ（計劃、執行、查核、行動）四階段來滾動式調整。