憂換駕照視力檢查沒過 白內障手術患者增

交通部公路局預估今年有一二八萬名長者須換照，多數人最擔心視力檢查卡關。眼科醫師指出，最常求助的就是白內障問題，高齡換照新制年齡下修後，想做人工水晶體置換手術的七十歲以上患者明顯增加，但半數不符健保給付規定，造成醫師不少困擾。

擔心健保核刪，部分眼科醫師不願為視力○點四以上的白內障患者動手術，健保署表示，希望眼科醫學會儘速提案，依行政程序解決問題。

道路交通安全規則規定，換駕照體檢視力標準裸視（即未戴眼鏡）單眼須達○點五、雙眼則要○點六以上，矯正單眼○點六、雙眼○點八，普通小型汽車駕照須加測視野達一五○度以上。

健保給付曾規定，視力需低於○點四者才會給付白內障手術點數，此規定雖在二○二二年取消，交由醫師專業判斷，但醫師憂心遭核刪，仍守著這執刀標準。

對此，健保署副署長張禹斌表示，臨床眼科醫師如對支付標準或審查有疑義，應請眼科醫學會提案至醫師公會全聯會研商，再提案至健保署西醫基層研商會議討論，尚未接獲相關提案。

眼科醫學會監事、三軍總醫院眼科主任呂大文表示，高齡換照新制公布後，想做人工水晶體置換手術的七十歲以上民眾約多了一成五，但其中一半不符合健保給付規定，確實造成不少困擾。

呂大文說，目前是將不符資格個案送至健保署審議，如健保拒絕給付，也可給病人一個交代。

眼科醫學會理事、台北市立聯合醫院副總院長蔡景耀表示，許多白內障患者視力雖達到○點五、○點六，但昏暗環境中，恐將至○點四以下。他建議健保給付條件採「全時」設計，即以全天視力變化作為基準。

蔡景耀表示，醫學會正在研議中，綜合判斷白內障患者用眼情形，再向健保署提案，維護民眾健康與安全。

林口長庚醫院眼科醫師李建興說，許多疾病會影響視力，長者診斷後通常罹患白內障最多；白內障模擬感就如同民眾戴眼鏡吃麵，鏡片被蒸氣薰得霧濛濛，視線不清卻開車，對駕駛人或其他用路人都是風險。台北慈濟醫院眼科主任徐維成指出，白內障透過手術就可改善視力。