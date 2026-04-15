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74歲以下換駕照 免測認知挨批只做半套

聯合報／ 記者葉德正鄭朝陽胡瑞玲／連線報導
高齡駕駛換照新制五月上路，七十歲至七十四歲不需認知功能測驗遭質疑。記者潘俊宏／攝影
高齡駕駛換照新制五月上路，七十歲至七十四歲不需認知功能測驗遭質疑。記者潘俊宏／攝影

高齡駕駛事故引發社會關注，交通部將換照年齡從七十五歲下修至七十歲，今年五月上路，影響一一○萬名長者。新北市道安會報昨聚焦新制換照年齡下修，卻未要求認知功能測驗，不符社會期待，民代批政府「做半套」。

交通部公路局解釋，我國參考高齡化最快的日本，作為高齡換照新制的基礎，所以七十五歲長者施予認知功能測驗，七十歲以上需體格檢查合格。推動新制前，也透過民調，半數以上受訪者支持從七十歲開始關懷長輩，且有高達八成二受訪者認同，透過兩小時免費教育等幫助長輩安更全駕駛。

公路局統計，今年共有約一二八萬名高駕駛需換照，其中七十歲至七十四歲約一一○萬人，七十五歲以上則有十八點八萬人。

台北區監理所交通安全科長張世融表示，新制下修換照門檻，七十五歲以上長者仍有體格檢查、認知功能測驗、安全教育課程與危險感知體驗，但七十歲至七十四歲少了認知功能測驗，並有二年緩衝期。

「這和外界預期不同。」道安顧問、陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，因許多七十歲出頭駕駛造成嚴重交通事故，才下修換照年齡，如今檢測標準卻與大家的認知有差異。

邱裕鈞質疑，政策目的是為了更早辨識不適合駕駛者，卻未納入完整認知功能測驗。

立委洪孟楷說，七十八歲余姓老翁去年在三峽開車暴衝造成四死十一傷，後續又發生數起高齡者車禍事故，交通部隨即修訂高齡換照制度，年齡降至七十歲。但三峽案中余男無酒駕、毒駕，生理也無異常，換照卻以年齡「一刀切」、拿高齡者開刀，惹出高齡歧視爭議。

洪孟楷說，原以為換照年齡調降，是要加強篩檢高齡者應變與認知能力，沒想到僅七十五歲以上長者須做認知功能測驗，交通部若不說清楚修法動機與配套，難免給外界聯想「換湯不換藥」、「不想得罪老人票」，失去守護道安的政策意義。

板橋王姓男子感嘆，他父親今年八十一歲，七年前家中就禁止老父開車，因當時父親看到紅燈來不及反應、晚間開車會偏向等，「再開下去，不是撞人就是自己受傷。」

道安顧問程玉傑說，高齡換照符合社會期待，可透過過期失效方式，接受度較高。另一顧問陳學台說，偏鄉長者高度依賴機車與自駕，換照與宣導效果有限，應強化實際駕駛訓練與再教育機制，甚至提供補助，讓長者回訓。

新北市長侯友宜指出，市府請衛生局盤點相關體檢與認知測驗量能，並規畫偏鄉一站式換照服務與社區宣導，但二年內完成全面換照，「確實需要全力以赴」。

交通部 駕照

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