健康你我他／與文字無聲對話 晚年生活滿愉悅

任教33載退休、接著顧孫10年後，終於無事一身輕，一頭栽進書堆裡，上午在家看聯合報，下午到圖書館看書，整日與文字為伍，天天樂在其中。

在浩瀚書海中，我喜歡閱讀貼近生活的散文。讀多了別人的故事，也想試試寫稿投寄報章，精進寫作能力。只因在職期間常指導學生作文習作，所以每閱讀篇章必定用心感受內容故事，梳理文章組織結構，進而欣賞遣詞用字的典雅優美，從中獲益良多。

幾年前女兒參加全國語文競賽獲得教師組作文特優，與有榮焉之餘，更引發我深度研究各組別優秀作品。幾經細細品賞，思考如果我是握筆的人，將如何在有限時間內謀篇布局且完美呈現中心思想。為了得心應手寫作，我廣泛又深入的閱讀，家姊鼓勵我或可報名社會組寫作比賽，我笑回：「僅藉由沉浸書堆來激盪腦力，不覺歲月已老罷了。」

在圖書館除了大量賞讀作家散文書籍，也努力搜尋指導寫作祕笈。除了搶先閱讀書架上有關寫作力大爆發與寫作革命的工具書，也詳讀深度閱讀與快樂寫作的文學教養書，終至自購留存潛心研讀，細密推敲文字的編織與流動所散發的魅力，以及提供散文結構和創造力的多種書寫方向，期望精進自身寫作功力。

每當靜心與文字無聲對話，不僅沉澱心靈與增添智慧，更讓晚年生活充滿閒適與愉悅。