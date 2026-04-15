聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／與文字無聲對話 晚年生活滿愉悅

聯合報／ 文／李月雲（台南白河）
喜歡與文字對話，不知老之將至。圖／李月雲提供
喜歡與文字對話，不知老之將至。圖／李月雲提供

任教33載退休、接著顧孫10年後，終於無事一身輕，一頭栽進書堆裡，上午在家看聯合報，下午到圖書館看書，整日與文字為伍，天天樂在其中。

在浩瀚書海中，我喜歡閱讀貼近生活的散文。讀多了別人的故事，也想試試寫稿投寄報章，精進寫作能力。只因在職期間常指導學生作文習作，所以每閱讀篇章必定用心感受內容故事，梳理文章組織結構，進而欣賞遣詞用字的典雅優美，從中獲益良多。

幾年前女兒參加全國語文競賽獲得教師組作文特優，與有榮焉之餘，更引發我深度研究各組別優秀作品。幾經細細品賞，思考如果我是握筆的人，將如何在有限時間內謀篇布局且完美呈現中心思想。為了得心應手寫作，我廣泛又深入的閱讀，家姊鼓勵我或可報名社會組寫作比賽，我笑回：「僅藉由沉浸書堆來激盪腦力，不覺歲月已老罷了。」

在圖書館除了大量賞讀作家散文書籍，也努力搜尋指導寫作祕笈。除了搶先閱讀書架上有關寫作力大爆發與寫作革命的工具書，也詳讀深度閱讀與快樂寫作的文學教養書，終至自購留存潛心研讀，細密推敲文字的編織與流動所散發的魅力，以及提供散文結構和創造力的多種書寫方向，期望精進自身寫作功力。

每當靜心與文字無聲對話，不僅沉澱心靈與增添智慧，更讓晚年生活充滿閒適與愉悅。

聯合報 閱讀 寫作

延伸閱讀

【給國中會考生的作文叮嚀5-2】王雅芬／記憶與技藝：解鎖寫作測驗的心訣

【星期五的月光曲－台積電文學沙龍127】陳其豐／讓時間去證明

【給國中會考生的作文叮嚀5-1】蔡淇華／作文不是語文科，而是生活科

【 書評 日本文學】康文炳／閱讀的可能

相關新聞

兒托法三讀…虐兒最高重罰60萬 公布姓名

立法院昨三讀通過「兒童托育服務法」，條文明定，若托育相關人員有身心虐待或情節重大的性騷擾等，最高可處六十萬元罰鍰；至於「監管雲」確定至少保存卅日，應上傳至主管機關建置系統儲存並保密。民進黨立委認為，這是落實正義的開始。藍白立委說，要用最高強度的罰則與公開制度，讓對孩子伸出魔掌的人付出代價。

74歲以下換駕照 免測認知挨批只做半套

高齡駕駛事故引發社會關注，交通部將換照年齡從七十五歲下修至七十歲，今年五月上路，影響一一○萬名長者。新北市道安會報昨聚焦新制換照年齡下修，卻未要求認知功能測驗，不符社會期待，民代批政府「做半套」。

憂換駕照視力檢查沒過 白內障手術患者增

交通部公路局預估今年有一二八萬名長者須換照，多數人最擔心視力檢查卡關。眼科醫師指出，最常求助的就是白內障問題，高齡換照新制年齡下修後，想做人工水晶體置換手術的七十歲以上患者明顯增加，但半數不符健保給付規定，造成醫師不少困擾。

兒托法三讀通過 教保界：恐破壞親師關係

立法院三讀通過「兒童托育服務法」，強制要求托嬰中心監視影像上傳雲端，不過教保團體憂心，認為托嬰中心兒童更換尿片時需卸去下半身衣物，甚至全裸，若影片不慎外流，恐危及兒少隱私權，且監視影像常導致教保人員特定動作遭到誤會，衍生濫訴疑慮。

30歲女子小腿水腫 中醫推薦二道食療

一名30歲女性，經常久坐，沒有運動習慣，長期出現腳腫，尤其經期前小腿腫得更嚴重，經過中醫師診斷為經前水腫，屬於經前症候群的一種。中醫師陳欣如提醒，女性平時應該要注意月經是否平順，生活習慣保持吃好、睡好、心情好以及動態生活，飲水充足，飲食均衡，避免喝含糖的飲料，更要避免久坐、久站，以遠離經前症候群的威脅。

新國民病脂肪肝 治療與減重並行

脂肪肝已不再只是健檢報告上的「異常數字」，而是影響國人健康的重要慢性疾病。最新資料顯示，全台脂肪肝患者已逼近700萬人，盛行率達33.3%，等於每3位成人就有1人罹患代謝性脂肪肝（MASLD），更已取代B型與C型肝炎，成為最常見的肝臟疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。