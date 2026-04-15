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市場燒出消防隱患 桃市專案輔導 中市補助瓦斯安全閥

聯合報／ 記者朱冠諭陳秋雲／連線報導
桃園南門市場去年發生火警，民代質疑全市公民營市場仍有防火漏洞，市府回應，會先從組織複雜的南門市場加強管理，逐步納入其他公有市場，民營市場也將透過誘因與補助協助成立管委會。本報資料照片 朱冠諭
桃園南門市場去年發生火警，民代質疑全市公民營市場仍有防火漏洞，市府回應，會先從組織複雜的南門市場加強管理，逐步納入其他公有市場，民營市場也將透過誘因與補助協助成立管委會。本報資料照片 朱冠諭

桃園市去年接連發生中壢環東黃昏市場、南門市場火警，台中市建國市場日前也發生氣爆，都燒出市場長年公安隱患。桃市消防局昨回應，先從組織複雜的南門市場加強管理，逐步推進至其他市場；台中市經發局則將優先補助列管攤商裝瓦斯安全閥，提升安全。

桃市議員謝美英、林政賢昨質詢說，桃園、南門、東門、新永和、龍潭、平鎮新富及八德大湳等六處指標性公營市場，至今未建立完整防火管理制度，雖依消防法可免設置，但市府管理的公有財產應有高標準要求。另列管的民有市場逾半數檢查不合格，也要求市府設法強化安全管理。

副市長王明鉅說，桃園南門市場最大問題是有三個管委會，需要時間溝通，市府會先從南門市場開始，將各公有市場納入管理；針對民有市場，經發局則提供誘因、補助，輔導協助成立管委會。

目前桃園南門市場積極重建中，電力及消防設備等由相關局處委託廠商修繕；中壢環中東路市場則已整地拆除。消防局指出，考量零售市場出入人數眾多，公有零售市場將逐步完成防火管理建置；民有市場以消防設備不合格為主，將針對消防設備不合格項目專案輔導，並追蹤到複查合格為止。

另，台中市建國市場日前發生氣爆，造成兩人受傷、十六間攤位及公共設施毀損。中市議員林祈烽表示，經發局雖輔導公有市場裝設瓦斯安全閥，但補助與獎勵機制不明確，推動力道有限。他主張市府參照台南經驗修訂自治條例、編預算補助攤商裝設，適用對象涵蓋市場及夜市商圈。

副市長黃國榮說，過去雖未強制攤商裝設瓦斯安全閥，但未來將研議修法，納入必要規範。經發局長張峯源表示，今年下半年將優先補助五五五家夜市攤商裝設瓦斯安全閥，強化整體用氣安全。

林政賢 平鎮 公安

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