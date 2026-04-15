30歲女子小腿水腫 中醫推薦二道食療

一名30歲女性，經常久坐，沒有運動習慣，長期出現腳腫，尤其經期前小腿腫得更嚴重，經過中醫師診斷為經前水腫，屬於經前症候群的一種。中醫師陳欣如提醒，女性平時應該要注意月經是否平順，生活習慣保持吃好、睡好、心情好以及動態生活，飲水充足，飲食均衡，避免喝含糖的飲料，更要避免久坐、久站，以遠離經前症候群的威脅。

陳欣如表示，女性在月經周期中，因經歷荷爾蒙變動，在排卵期後約14天，體內黃體素跟雌激素同時下降，若黃體素下降較多，此時會出現經前症候群。而經前水腫與水道通調有關，「五臟」與水液代謝有關，水腫代表的是濕氣累積在組織間液，沒有從大便、小便、流汗及呼吸排出，影響的範圍很廣，擴及全身。

「脾虛」、「血虛」體質的人容易水腫，若飲食習慣不佳，會使「脾胃生濕，氣血運行不良」；長期處於高壓生活，易導致心神不寧、睡眠不安、情緒不佳；如果沒有運動習慣，則會「肝鬱氣滯」、心情無法舒展及體力衰弱，各種原因都會形成水腫。有心血管疾病、肝臟疾病、白蛋白低下、腎臟病、甲狀腺低下等問題的人，則可能出現小腿水腫。

如果要消除小腿水腫，陳欣如推薦二道食療改善，一是「冬瓜蓮藕薑絲湯」，冬瓜清熱利水、消腫解暑，蓮藕收斂止血、活血化瘀，生薑為發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳；二是「薏苡仁山藥菌菇湯」，薏苡仁利水滲濕、健脾、除痺、清熱排膿，山藥補脾肺腎、益氣養陰，菌菇改善腸胃、心血管、穩定血糖，但女性經期及懷孕請勿服用薏苡仁。