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代購、幫拿包裹 小心誤觸毒品重罪

聯合報／ 黃品臻／台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科藥師
代購、代收包裹或攜帶物品出入境時，務必確認物品來源與內容。本報資料照片
代購、代收包裹或攜帶物品出入境時，務必確認物品來源與內容。本報資料照片

近年常見「出國代購、幫忙拿包裹」的打工機會，看似只是順手幫忙，卻可能讓人一腳踏入毒品犯罪。曾有報導，一名女子為了賺取出國代購跑腿費，接受陌生男子匯款並被要求到國外領取包裹帶回台灣，所幸及時察覺異狀，否則很可能淪為毒品走私的「代罪羔羊」。

在台灣，毒品相關犯罪的處罰相當嚴格，只要涉及販賣、轉讓或運輸毒品，都可能面臨重刑。我國毒品犯罪主要規範於「毒品危害防制條例」，其中最常被混淆的是「販賣毒品」與「轉讓毒品」。在日常語言中，兩者似乎都是把毒品交給別人，但法律上差異極大。

「販賣毒品」指的是以營利為目的將毒品提供給他人，例如販售、交易或透過網路販毒等。由於此類行為會促進毒品流通與市場擴張，因此法律處罰最為嚴厲。依「毒品危害防制條例」第4條規定，販賣第一級毒品（如海洛因）最重可處死刑或無期徒刑；第二級毒品（如安非他命）可能面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑。

「轉讓毒品」則是指無營利目的，把毒品交給他人，例如朋友之間「分一點」、「送你一包」。雖然沒有金錢交易，但仍屬於違法行為。依「毒品危害防制條例」第8條規定，轉讓第一級毒品可處1年以上7年以下有期徒刑；轉讓第二級毒品則可處6個月以上5年以下有期徒刑。雖然刑度低於販賣，但仍屬刑事犯罪。

常見但容易忽略的是「運輸毒品」。運輸是指將毒品從一地移動到另一地，包括跨國攜帶、郵寄包裹或替人攜帶行李等。若明知內容物為毒品仍幫忙運送，即構成運輸毒品罪，特別是跨境運送時，往往會被視為毒品走私。依「毒品危害防制條例」第4條規定，運輸毒品的刑責與販賣毒品相同，屬於重罪。

值得注意的是，許多犯罪集團會利用「代購」、「幫忙帶東西」、「幫忙收包裹」等方式招募不知情的民眾。一旦包裹中含有毒品，即使只是代為攜帶，也可能被認定為運輸毒品。面對來路不明的委託或高額跑腿費時，一定要提高警覺。

從法律角度來看，「只是幫忙拿一下」並不一定無罪。如果明知是毒品而仍協助運送，就可能構成運輸毒品罪；若從中獲利，甚至可能被認定為販賣毒品的共犯。

因此，民眾在面對陌生人委託代購、代收包裹或攜帶物品出入境時，務必確認物品來源與內容，避免因一時大意而觸法。毒品犯罪在台灣屬於重罪，一旦涉入，不僅影響個人前途，也可能造成家庭與社會的重大傷害。了解毒品法規、提高警覺，才是保護自己的最佳方式。

毒品 代購

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