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從跑步到社會關懷 富邦擴大永續行動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
富邦以正向力量陪伴台灣走過六十五年，宣布今年下半年將擴大Run For Green®跑步植樹倡議，轉化為支持公益團體的共好行動。圖／富邦集團提供
富邦以正向力量陪伴台灣走過六十五年，宣布今年下半年將擴大Run For Green®跑步植樹倡議，轉化為支持公益團體的共好行動。圖／富邦集團提供

在企業永續逐漸成為長期經營重要課題的趨勢下，富邦持續思考如何讓永續行動走出企業框架，轉化為更多人可以參與的日常實踐。富邦自二○二一年啟動「Run For Green®」倡議，將運動與環境行動結合，透過簡單、可累積的方式，邀請民眾一同參與。

Run For Green®的核心機制為「每累積跑步四十公里，即可認領種下一棵樹」，讓個人的運動行為，轉化為對環境的實際貢獻。

至今，該倡議已吸引超過四十點六萬人次參與，跑者累計里程達一一二四萬公里，並認領十二點八萬棵樹木，逐步累積具體成果，也讓永續行動能被量化、被實踐。

今年適逢創立六十五周年，富邦同步推出全新品牌形象廣告「不只是跑者」，由林志傑、郭婞淳與張育成三位代言人共同亮相，透過不同角色的視角，傳遞 Run For Green®所延伸出的多元可能。富邦表示，希望以更貼近日常生活的方式，讓更多人理解，參與永續不必有門檻，每個人都能以自己的步伐加入其中。

在既有環境行動基礎上，富邦也預告，Run For Green®將於下半年起，進一步從「環境面」延伸至「社會關懷」，結合公益團體與多元社會議題，讓跑步所累積的每一步，不僅回應環境議題，也能轉化為支持社會的力量。

富邦指出，永續是一條需要長期投入的路，企業角色不只是提出倡議，更在於建立可持續運作的參與機制。未來，Run For Green®將持續以行動為核心，串聯更多資源與夥伴，逐步擴大對社會的正向影響。

富邦 永續

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