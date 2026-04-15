走過65載 富邦陪伴台灣社會共好前行

適逢創立六十五周年，富邦集團表示，面對全球局勢動盪、科技快速演進與社會風險升高，將持續從金融本業出發，以信任為根基，透過科技提升服務，並以實際行動回應時代挑戰，陪伴台灣社會共好前行。

走過六十五載，富邦在快速變動的時代中，持續在穩健經營與社會責任之間取得平衡。富邦集團董事長蔡明忠表示，企業能夠長久經營，關鍵不在於從未犯錯，而是在面對錯誤與挫折時，是否願意誠實面對並持續修正方向。他指出，富邦一路走來，始終將創辦人蔡萬才總裁所立下的「誠信、勤儉、謙和」三信條，視為企業經營的根基。

蔡明忠指出，在環境快速變動的時代，企業更需要保持定力，在穩健經營中持續精進，成為一股穩定且正向的力量。他也勉勵富邦要真正成為一個「幸福的企業」，不僅追求經營績效，也要持續促進與股東、客戶、員工及社會共好，並朝亞洲一流金融機構的目標邁進。

富邦金控董事長蔡明興則說，近年全球歷經疫情衝擊、地緣政治升溫與產業環境快速變化，為企業經營帶來前所未有的考驗。邁向六十五周年，富邦將持續朝「國際化的富邦」發展，深化海外布局，提升整體競爭力；同時也將強化與社會的連結，從綠色金融、公益投入、藝術文化與體育等多元面向，發揮金融影響力，助力台灣長期發展。

在科技浪潮下，蔡明興表示，富邦將持續運用ＡＩ與數位能力提升營運效率與服務品質，讓科技回到服務本質，協助客戶因應不同生活場景與需求，期許打造一個兼具國際視野、並注重公益與社會責任的金融集團。